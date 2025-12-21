Come il GhostPairing può compromettere il tuo WhatsApp senza che te ne accorga

Una nuova minaccia informatica sta letteralmente prendendo di mira milioni di utenti. Questa minaccia può utilizzare come mezzo WhatsApp, oppure applicazioni di questo tipo che abbiano accesso a un numero elevato di utenti. In questo WhatsApp è il mezzo perfetto, perché davvero è in grado ad accedere a numerosi utenti che ogni giorno utilizzano la piattaforma.

WhatsApp non è nuovo nel mondo delle truffe, perché è già stato in passato vittima di diverse tecniche che hanno sfruttato proprio la piattaforma per frodare vittime innocenti. Tuttavia la nuova minaccia appare diversa, perché è davvero molto insidiosa e soprattutto pericolosa. Si può infatti addirittura arrivare a perdere il proprio account su WhatsApp.

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GhostPairing su WhatsApp: in cosa consiste la minaccia?

La minaccia in questione prende il nome di GhostPairing e può davvero rappresentare un pericolo per milioni di utenti. Il GhostPairing riesce a sfruttare una funzione legittima di WhatsApp, ovvero la possibilità di usare lo stesso account della piattaforma su dispositivi differenti. La funzione dei Dispositivi collegati è veramente molto utile per gli utenti che desiderano utilizzare WhatsApp su più dispositivi elettronici, ma recentemente è diventato anche veicolo di una truffa davvero insidiosa.

Il meccanismo con cui avviene la truffa è davvero efficace, perché prevede la ricezione di un messaggio davvero innocuo, in cui si spiega agli utenti di aver trovato una propria fotografia, oppure che devono ricevere dei file urgenti.

Dopo che la vittima ha mostrato interesse, il truffatore chiede di scansionare un QR code, o di aprire un link, che sono apparentemente innocui, ma che in realtà servono a collegare un nuovo dispositivo WhatsApp. Se il truffatore riesce ad avere accesso a queste informazioni, può anche clonare l’account WhatsApp degli utenti. La pericolosità della truffa sta anche nella difficoltà a scovarla, perché il WhatsApp degli utenti in questione continua a funzionare normalmente.