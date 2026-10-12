Coccodrillo fossile nella roccia della Sfinge: è una nuova specie

Un cranio fossile di coccodrillo estinto, rimasto intrappolato nello stesso tipo di roccia impiegato per innalzare la Sfinge e le piramidi, appartiene a una nuova specie mai descritta prima. Una scoperta che lega due mondi apparentemente lontanissimi: da una parte i monumenti più celebri dell’antichità, dall’altra un rettile vissuto in un’epoca in cui il paesaggio aveva un aspetto del tutto diverso da quello attuale. Il reperto, una volta studiato con attenzione, si è rivelato qualcosa di inedito per la scienza, e questo basta a renderlo speciale.

Non capita spesso che un fossile così significativo emerga proprio dai materiali associati a costruzioni tanto famose. Eppure è andata esattamente così. Le stesse rocce scelte per dare forma a opere che ancora oggi attirano visitatori da tutto il mondo custodivano al loro interno i resti di un predatore scomparso da tempo immemorabile.

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Un Mediterraneo pieno di coccodrilli

Per capire il contesto bisogna fare un salto indietro molto lungo. Il Mediterraneo, un tempo, era letteralmente popolato da coccodrilli. Oggi è difficile immaginarlo, abituati come siamo a pensare a questo mare come a un luogo di spiagge, porti e traffico navale. Ma per un lunghissimo periodo le sue acque e le sue coste hanno ospitato questi grandi rettili in abbondanza.

Poi qualcosa è cambiato in modo radicale. Circa sei milioni di anni fa il Mediterraneo si è prosciugato, e con la scomparsa di quell’ambiente è finita anche l’epoca d’oro dei coccodrilli che lo abitavano. Un evento di portata enorme, capace di ridisegnare la geografia e la vita di un’intera regione, cancellando habitat che avevano sostenuto intere popolazioni di animali.

Il cranio appena identificato si inserisce proprio in questa storia. È una testimonianza diretta di quel passato in cui i coccodrilli erano protagonisti, un frammento che aiuta a ricostruire un capitolo della storia naturale altrimenti difficile da immaginare. Ogni nuovo reperto di questo tipo aggiunge un tassello al quadro complessivo, e il fatto che si tratti di una specie sconosciuta lo rende ancora più prezioso.

Dalla roccia dei monumenti a una nuova specie

L’aspetto più curioso della vicenda resta il legame con i monumenti. La pietra che ha permesso di costruire la Sfinge e le piramidi non è soltanto un materiale da costruzione straordinario, ma anche un archivio geologico che conserva tracce di vita antichissima. Il fossile di coccodrillo ne è la prova concreta: dentro quelle rocce si nascondeva un animale che nessuno aveva mai classificato.

Stabilire che un reperto appartiene a una specie nuova non è una formalità. Significa riconoscere che le sue caratteristiche non corrispondono a nulla di già noto e che, di conseguenza, merita un posto tutto suo nell’albero genealogico dei coccodrilli. È esattamente ciò che è successo con questo cranio, che da semplice resto fossile è diventato il rappresentante di una specie finora ignota.

C’è qualcosa di affascinante nell’idea che le stesse rocce scelte dagli antichi costruttori per le loro opere monumentali contenessero, senza che nessuno lo sapesse, i resti di un rettile vissuto in un Mediterraneo ancora pieno d’acqua e di coccodrilli. Un mare che, sei milioni di anni fa, si è prosciugato portando con sé quel mondo scomparso, di cui oggi questo coccodrillo estinto restituisce una nuova testimonianza.

Fonte: TecnoAndroid