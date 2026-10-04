Claude e le newsletter: un briefing di due minuti ogni mattina

Chi si iscrive a molte newsletter conosce bene il copione, ed è proprio qui che usare Claude per riassumere le newsletter ogni mattina può cambiare parecchio le cose. Ci si abbona perché c’è qualcosa di interessante da leggere, poi il tempo manca e quelle email restano lì. Non si cancellano perché prima o poi potrebbero tornare utili, così finiscono per accumularsi nella posta in arrivo come i libri sul comodino, scelti con entusiasmo e rimandati a un domani che non arriva mai.

Intanto crescono i messaggi non letti e con loro anche il senso di colpa. Alla fine, esasperati, si seleziona tutto e si clicca su “Segna come letto” per ricominciare da capo. Claude propone una terza strada, cioè leggere le newsletter al posto dell’utente senza sostituirsi alla lettura ma rendendola finalmente sostenibile. Ogni mattina analizza la casella, individua i messaggi arrivati durante la notte, sceglie le notizie più rilevanti e prepara un briefing di circa due minuti con i punti essenziali e i link per approfondire.

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Come configurare il briefing automatico con Claude

Per metterlo in piedi bastano meno di cinque minuti. Servono l’applicazione di Claude per computer, un piano di abbonamento che supporti i connettori per la posta e le attività programmate (il più accessibile è quello a pagamento base) e un account compatibile, cioè la posta di Google o quella di Microsoft. Verificati questi requisiti si procede in quattro passaggi.

Il primo riguarda il collegamento della casella. Dalle impostazioni si raggiunge la sezione dei connettori e si abilita il proprio provider. Durante la configurazione Claude chiede l’autorizzazione e accede soltanto alla casella collegata. Il secondo passaggio consiste nell’aprire una nuova conversazione e chiedere di creare un’attività ricorrente, per esempio da eseguire ogni giorno lavorativo alle 7.30 per preparare il briefing delle newsletter. È lo stesso assistente a guidare nella creazione dell’automazione.

Il terzo passaggio tocca l’accesso in background. Perché il riepilogo sia pronto senza alcun intervento, il connettore deve funzionare senza chiedere approvazione ogni volta. A seconda delle impostazioni potrebbe comparire un’opzione per consentire sempre l’accesso al servizio di posta collegato, e attivarla permette di generare il briefing anche mentre si dorme.

Istruzioni precise e personalizzazione del riepilogo

Il quarto passaggio è quello che separa un riassunto generico da uno davvero utile. Invece di una richiesta vaga servono istruzioni specifiche. Il prompt suggerito chiede a Claude di comportarsi come un redattore personale, analizzare le email delle ultime 24 ore e trovare newsletter e pubblicazioni informative, ignorando messaggi personali, ricevute, promozioni, notifiche di spedizione e inviti del calendario. I testi vanno letti per intero e non solo nell’anteprima, le notizie doppie vanno unite in un unico riassunto e alla fine vanno selezionate le cinque più importanti in un testo ordinato da leggere in meno di tre minuti, con il link alla fonte originale quando disponibile.

Ogni regola ha una funzione precisa. Si evita di perdere tempo con i messaggi commerciali, si scartano i riassunti superficiali costruiti sulle prime due righe e si eliminano le ripetizioni quando tre newsletter raccontano la stessa storia. Soprattutto si costringe l’assistente a fare una scelta editoriale anziché elencare tutto, lasciando comunque la possibilità di aprire la versione completa quando un tema merita di più.

Al posto di trenta messaggi non letti, ciascuno con un oggetto studiato per sembrare urgente, si trova così un unico briefing con le cinque cose che contano quel giorno, il motivo per cui contano e dove leggerle per intero. Anche il rapporto con le newsletter cambia. Prima erano una fonte di stress fatta di troppo contenuto e poco tempo, dopo la configurazione diventano molto più gestibili perché il riepilogo fa da filtro e lascia all’utente la scelta di cosa approfondire. L’effetto curioso è che si finisce per leggerne di più, visto che l’anteprima rapida e il collegamento diretto accorciano la strada verso ciò che interessa.

Il prompt resta comunque un punto di partenza da adattare ai propri interessi e al proprio ritmo. Si può chiedere di dare priorità a certe newsletter rispetto ad altre, di raggruppare le notizie per argomento anziché per importanza o di aggiungere una sezione dedicata a un tema come tecnologia, finanza o cultura. Un’idea è inserire uno spazio separato con due o tre articoli lunghi che meritano una lettura approfondita ma non sono urgenti, da tenere per il treno, la pausa pranzo o la sera senza mescolarli alle notizie del momento. Claude non sostituisce le newsletter, le rende semplicemente più facili da seguire.

Fonte: TecnoAndroid