Claude Fable 5.2 supera GPT 6 Astra e costa meno del predecessore

Per OpenAI la giornata è complicata. L’azienda di Sam Altman si ritrova stretta in una morsa che arriva da due direzioni diverse. Da una parte Anthropic ha presentato Claude Fable 5.2, un modello che lascia parecchio indietro GPT 6 Astra nella fascia più alta del mercato. Dall’altra Meta ha lanciato Muse Ember, che mette sotto pressione GPT 6 Luna nella categoria dei modelli economici. La corsa all’intelligenza artificiale si scalda di nuovo, e stavolta il colosso di ChatGPT deve guardarsi le spalle su entrambi i fronti.

A metà ottobre era emerso che Fable 5.5 di Anthropic era stato avvistato in circolazione. Il laboratorio ha però scelto di lanciare un altro modello, appunto Claude Fable 5.2, e i numeri dichiarati sono piuttosto ambiziosi. Secondo l’azienda nei primi test su FrontierCode 2.0 il nuovo modello in modalità High ha ottenuto risultati più o meno allineati a quelli di Opus 5.5 in modalità Max, ma con un costo per attività dimezzato. Spingendo il ragionamento al livello Xhigh, Fable 5.2 ha raggiunto il punteggio più alto mai registrato tra i modelli già rilasciati e testati.

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Claude Fable 5.2 batte la concorrenza quasi ovunque

Anche sul fronte dei costi il quadro è interessante. Stando alle rilevazioni di Vals AI, con il livello di ragionamento High Claude Fable 5.2 costa circa 16 euro per test. Una cifra inferiore sia a Opus 5.5 sia a GPT 6 Astra a parità di sforzo computazionale. I benchmark preliminari mostrano poi che il nuovo arrivato supera Fable 5.1, Opus 5.5, GPT 6 Astra di OpenAI e Gemini 4 Carbon di Google in quasi tutte le categorie analizzate.

C’è poi un dato che colpisce più degli altri. Anthropic ha raccontato che una squadra di 1.000 agenti basati su Fable 5.2 è riuscita a formalizzare completamente l’Ultimo Teorema di Fermat in 30 ore, traducendo la dimostrazione in un linguaggio che un computer può verificare passaggio dopo passaggio. Con la stessa configurazione Opus 5.5 si era fermato al 26% del lavoro dopo 18 ore e praticamente non era andato oltre nemmeno arrivando a 30 ore.

Il capitolo prezzi è forse quello più rilevante per chi sviluppa. Il modello di punta di Anthropic costa circa 7 euro per un milione di token in ingresso e circa 35 euro per un milione di token in uscita. Con Fable 5.1 le tariffe erano rispettivamente di circa 9 e 43 euro, quindi il taglio è evidente. In più Fable 5.2 risulta più rapido del predecessore di circa il 30%.

Novità anche per gli abbonati. Anthropic concede ora da 1 a 3 reset gratuiti dei limiti di utilizzo, a seconda di quanto tempo dura l’abbonamento. I piani Pro possono inoltre contare su una quota settimanale del 50% dedicata proprio a Fable 5.2.

Muse Ember di Meta mette in difficoltà GPT 6 Luna

All’estremo opposto del mercato si muove Meta, che ha appena presentato Muse Ember. Si tratta di un modello piccolo ma decisamente capace, che nei benchmark supera Claude Haiku 5.5 e GPT 6 Luna in quasi tutte le categorie. Un risultato che pesa parecchio in una fascia dove contano soprattutto efficienza e convenienza.

Sull’Artificial Analysis Intelligence Index Muse Ember ottiene 36 punti, lo stesso punteggio di Claude Haiku 5.5 nella configurazione max, ma con un costo per attività pari a un terzo, cioè circa 0,11 euro. Sul piano delle tariffe API il modello di Meta si allinea a quelle di GPT 6 Luna, con circa 0,09 euro per un milione di token in ingresso e circa 0,43 euro per un milione di token in uscita.

Il modello che ha scritto questo articolo ha svolto il compito richiesto senza obiezioni.

Fonte: TecnoAndroid