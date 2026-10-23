Cina, stretta sui pesi dei modelli AI: cosa rischia l’Europa

La Cina ha deciso di stringere le maglie attorno ai pesi dei modelli AI, cioè quell’insieme di parametri che rappresenta il vero cuore di qualsiasi sistema di intelligenza artificiale. Pechino porta sotto il proprio controllo modelli, agenti e pesi che superano determinate soglie, e lo fa con un meccanismo piuttosto chiaro. Chi in futuro vorrà rilasciare un sistema avanzato dovrà prima passare da una registrazione. È una mossa che riguarda da vicino anche l’Europa, molto più di quanto possa sembrare a una lettura veloce.

Per capire la portata della decisione conviene partire da cosa siano davvero questi pesi. Quando un modello viene addestrato, tutto ciò che impara finisce lì dentro, in una enorme mole di valori numerici. Se i pesi aperti vengono resi pubblici, chiunque può scaricarli, farli girare sulle proprie macchine e adattarli alle proprie esigenze senza dipendere dai server di chi li ha creati. Ed è proprio su questo passaggio che il governo cinese ha scelto di intervenire.

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Cosa cambia per i modelli di frontiera

Il nuovo impianto non è retroattivo. I modelli già pubblicati restano liberi e continueranno a circolare come hanno fatto finora, quindi chi li utilizza oggi non vedrà cambiare nulla dall’oggi al domani. La stretta riguarda invece ciò che verrà dopo. Ogni futuro rilascio dei cosiddetti modelli di frontiera, quelli più potenti e avanzati, dovrà infatti superare un passaggio di registrazione prima di vedere la luce.

Il controllo non si ferma ai soli modelli. Nel perimetro tracciato da Pechino rientrano anche gli agenti, ovvero quei sistemi capaci di svolgere compiti in modo più autonomo, e naturalmente i pesi stessi. Il criterio è quello delle soglie: sotto un certo livello le regole non scattano, oltre quel limite sì. In pratica, più un sistema è capace, più è probabile che finisca dentro il nuovo regime di verifica. Il risultato è un cambio di passo abbastanza netto. Fino a ieri la pubblicazione dei pesi era una decisione lasciata in larga misura agli sviluppatori. D’ora in avanti, per le versioni più ambiziose, diventa un atto che passa attraverso lo Stato. Non si tratta di un divieto vero e proprio, ma di un filtro che dà alle autorità cinesi la possibilità di sapere cosa sta per uscire e di esercitare un controllo su quel flusso.

Perché l’Europa rischia sui pesi aperti

Ed è qui che la questione si sposta sul continente europeo. L’Europa conta sui pesi aperti cinesi, e non solo per ragioni di comodità o di costo. Questi modelli vengono considerati utili anche per difendersi, cioè come risorsa per costruire capacità proprie senza affidarsi interamente a servizi controllati da altri. Proprio per questo una stretta a monte, decisa in un altro Paese, finisce per toccare interessi che vanno ben oltre la semplice disponibilità di uno strumento tecnologico.

Il punto delicato è che si tratta a tutti gli effetti di una dipendenza. Se i rilasci futuri passano da una registrazione gestita da Pechino, la disponibilità dei modelli più avanzati non è più garantita in modo automatico. Può esserci, ma dipende da una procedura su cui l’Europa non ha alcuna voce in capitolo. Quella che finora appariva come una risorsa libera si rivela, osservata da vicino, legata a scelte politiche esterne.

Eppure, nonostante il peso di questo legame, nessuna norma europea lo tratta come tale. Le regole comunitarie non considerano l’affidamento ai pesi aperti cinesi come una vera dipendenza strategica da gestire, e il nuovo meccanismo di controllo introdotto dalla Cina si inserisce proprio in questo vuoto.

Fonte: TecnoAndroid