Cina e USA, esperti scettici su chi detiene il primato nell’uso dell’AI

Negli ultimi anni la Cina ha dichiarato apertamente la sua ambizione: diventare la prima potenza mondiale nel settore dell’intelligenza artificiale. Investimenti miliardari, piani governativi, campus tecnologici che spuntano ovunque e una corsa senza precedenti a supercomputer, chip e modelli linguistici sempre più avanzati. Ma può davvero superare gli Stati Uniti? Sempre più analisti rispondono con prudenza, se non con aperto scetticismo.

Sulla carta, Pechino ha numeri impressionanti. Ha un mercato interno enorme, una quantità sterminata di dati e una filiera industriale capace di trasformare rapidamente la ricerca in prodotti. Inoltre, il sostegno diretto dello Stato permette di muovere risorse con una velocità che in Occidente sarebbe impensabile. Il problema è che l’AI non si vince solo con i soldi o con i piani quinquennali.

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Il primo grande ostacolo è tecnologico. Le sanzioni statunitensi sui semiconduttori stanno colpendo diverse aziende. Senza accesso ai chip più avanzati di Nvidia e alle tecnologie di produzione a 3 e 2 nanometri, allenare modelli diventa molto più complicato. La Cina sta provando a colmare il gap con soluzioni nazionali, ma i tempi non sono brevi e la distanza, per ora, resta ampia.

C’è poi la questione del talento. Gli Stati Uniti continuano ad attrarre i migliori ricercatori al mondo, anche cinesi, grazie a università, startup e colossi come OpenAI, Google e Meta. In Cina il bacino è enorme, ma la fuga di cervelli e le restrizioni sulla ricerca internazionale stanno rallentando la capacità di competere ai massimi livelli.

Cina e USA si contendono il primato nell’uso dell’AI

Un altro limite è culturale e politico. L’innovazione radicale nasce spesso da ambienti aperti, dove è possibile sperimentare, fallire e condividere liberamente idee e risultati. Il controllo statale sull’informazione, la censura e la necessità di allinearsi alle linee del Partito rendono più difficile sviluppare modelli davvero globali e competitivi, soprattutto nel campo dei grandi modelli linguistici.

Gli esperti sottolineano poi che l’AI non è una gara a chi annuncia il modello più grande, ma a chi costruisce un ecosistema completo: hardware, software, ricerca, applicazioni, fiducia degli utenti e adozione reale. Su questo fronte, gli USA restano in vantaggio grazie a un sistema più flessibile e a una capacità unica di trasformare la ricerca in prodotti usati da centinaia di milioni di persone.

La Cina, quindi, non è fuori gioco. Anzi, è probabilmente l’unico Paese in grado di sfidare davvero gli Stati Uniti sull’AI. Ma l’idea di un sorpasso imminente appare sempre meno credibile. Più che una vittoria netta, il futuro sembra quello di una competizione lunga, fatta di equilibri instabili, blocchi contrapposti e due ecosistemi che evolvono in parallelo, senza che uno riesca davvero a schiacciare l’altro.