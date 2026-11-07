Baseus Sleep SK1, lo speaker sotto il cuscino che usa vibrazioni

Dormire con gli auricolari nelle orecchie può diventare una piccola tortura, soprattutto per chi durante la notte cambia posizione di continuo. Baseus prova a risolvere la questione con Sleep SK1, uno speaker piatto da mettere sotto il cuscino pensato per riprodurre suoni e sveglie senza disturbare chi dorme accanto. L’idea di fondo è che l’audio arrivi a chi tiene la testa appoggiata sopra, e praticamente a nessun altro nella stanza. Una proposta che punta dritta a chi ama addormentarsi con un sottofondo ma non sopporta la sensazione di avere qualcosa infilato nelle orecchie per ore.

Come funziona lo speaker di Baseus sotto il cuscino

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Credits: TecnoAndroid

Il dettaglio più curioso di Baseus Sleep SK1 è che non usa un altoparlante tradizionale. L’azienda parla infatti di una tecnologia a microvibrazione che trasmette il suono attraverso il cuscino stesso, sfruttandolo come mezzo di propagazione. In pratica il guanciale smette di essere un semplice appoggio e diventa parte integrante del sistema audio, perché sono proprio le vibrazioni che lo attraversano a portare il suono fino all’orecchio.

Il risultato, almeno sulla carta, è un ascolto molto raccolto. L’audio viene percepito soprattutto da chi ha la testa vicina al dispositivo, mentre la dispersione verso l’esterno dovrebbe restare contenuta. Questo significa che il partner sdraiato dall’altra parte del letto non dovrebbe sentire granché, e potrà continuare a dormire senza essere infastidito dalla pioggia finta o dal podcast di turno. Lo stesso principio viene applicato anche alla sveglia, che quindi suona per una sola persona invece di buttare giù dal letto tutta la casa.

Dimensioni, display e autonomia di Sleep SK1

Sul fronte delle misure il piccolo gadget è davvero compatto. Sleep SK1 misura 16,5 x 4,5 x 1,4 centimetri e pesa appena 44 grammi, numeri che spiegano bene perché possa stare sotto il cuscino senza creare fastidiosi rigonfiamenti. Lo spessore ridotto è proprio la caratteristica che rende sensato un prodotto del genere, visto che uno speaker più ingombrante finirebbe per farsi sentire sotto la testa in tutti i sensi.

Non manca un piccolo display che mostra l’ora, la modalità attiva e il livello di carica. La batteria ha una capacità di 300 mAh e secondo Baseus garantisce oltre 10 ore di autonomia, quanto basta per coprire una notte intera di riposo con margine.

App, suoni rilassanti e sveglie

Buona parte dell’esperienza passa dall’applicazione dedicata, che mette a disposizione più di 100 suoni diversi. Nella libreria si trovano la pioggia, le onde del mare, il crepitio del fuoco e anche tracce ASMR, quel genere di contenuti fatti di sussurri e rumori delicati che molte persone usano per rilassarsi prima di prendere sonno. Sempre tramite l’app è possibile impostare fino a 10 sveglie, una flessibilità utile per chi ha orari diversi a seconda dei giorni.

Lo speaker di Baseus si rivolge così a chi è abituato ad ascoltare rumore bianco, podcast o altri contenuti prima di addormentarsi ma al tempo stesso non vuole tenere degli auricolari nelle orecchie per tutta la notte. Sleep SK1 prova a mettere insieme le due esigenze con un oggetto da 44 grammi nascosto sotto il guanciale, capace di suonare per chi lo usa e restare quasi muto per chi dorme a pochi centimetri di distanza.

Fonte: TecnoAndroid