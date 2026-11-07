King Slide Works, dai cassetti da cucina al dominio dei server AI

Dietro la corsa globale all’intelligenza artificiale c’è un protagonista che pochi avrebbero immaginato. King Slide Works, azienda taiwanese nata producendo guide per i cassetti delle cucine, oggi controlla una quota stimata tra il 70% e il 90% del mercato delle guide di precisione per server AI di fascia alta. Si tratta di quei binari metallici che permettono di estrarre e reinserire i nodi all’interno dei rack, un dettaglio meccanico che passa quasi sempre inosservato mentre l’attenzione generale si concentra su chip, data center e memorie DRAM.

Eppure la parte fisica della filiera dei server AI conta parecchio. Tutto l’hardware va impilato, sostenuto e reso accessibile per la manutenzione, e quando si pensa a questo tipo di componenti l’ultima cosa che viene in mente è un produttore di accessori per mobili da cucina. Invece è proprio da lì che arriva il nome dominante del settore.

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King Slide Works: dal cassetto della cucina ai rack con GPU da milioni

Sulla carta il principio è lo stesso. Una guida per server standard funziona come quella di un cassetto robusto, con tre strisce d’acciaio che scorrono su file di cuscinetti a sfera, sempre in acciaio. Il passaggio alla produzione su larga scala per i rack dei server AI sembrava quindi naturale per King Slide. Nella pratica le cose sono parecchio più complicate, perché gli armadi moderni pensati per l’intelligenza artificiale impongono vincoli fisici che richiedono una precisione meccanica estrema.

Qualche numero rende l’idea. Le due guide di un nodo server AI hanno uno spessore di appena 6,1 mm, ma quando vengono estese completamente durante la manutenzione devono reggere uno chassis da oltre 40 kg senza flettersi, piegarsi o bloccarsi. Ogni gruppo guida integra più di 100 componenti singoli e le tolleranze dimensionali non possono scostarsi di oltre 0,02 mm, praticamente lo spessore di un capello sottile.

La sfida si fa ancora più seria con architetture molto più potenti come NVIDIA Blackwell GB200. Gli armadi diventano sempre più pesanti mentre le guide devono assottigliarsi per lasciare spazio agli impianti di raffreddamento a liquido ad alta portata e alle grosse tubazioni del refrigerante che corrono lungo il telaio interno del rack. Il rischio di un cedimento non è affatto teorico. Basta la rottura di una sola guida perché hardware dal valore di centinaia di migliaia di euro finisca a terra e diventi inutilizzabile. È esattamente per questo motivo che hyperscaler e assemblatori di server si rifiutano di puntare su alternative più economiche, lasciando a King Slide un margine decisamente generoso.

Margini altissimi e un muro di 3.750 brevetti

La competenza ingegneristica ha trasformato l’attività in una vera miniera d’oro. Secondo le statistiche diffuse, King Slide ha registrato un margine lordo dell’87,4% nel secondo trimestre del 2026, con un kit di guide venduto a meno di 85 euro circa che però protegge apparecchiature dal valore di milioni. Replicare questi componenti non sarebbe un’impresa impossibile, ed è proprio per questo che l’azienda ha blindato i propri interessi.

Il produttore taiwanese detiene infatti circa 3.750 brevetti che coprono linee di stampaggio personalizzate, metodi di placcatura, attrezzature e meccanismi di aggancio. Il risultato è una barriera legale e produttiva quasi insormontabile per qualsiasi rivale. L’unica vera concorrenza degna di nota è arrivata da un’altra realtà di Taiwan, Nan Juen, entrata nel settore nel 2002 e riuscita alla fine a inserirsi nella catena di fornitura di NVIDIA diventando partner per GB200.

Il predominio di King Slide sembra comunque destinato a durare ancora per diversi anni. L’azienda ha approvato investimenti in conto capitale per oltre 500 milioni di euro destinati alla costruzione del più grande stabilimento al mondo per la produzione di guide per server.

Fonte: TecnoAndroid