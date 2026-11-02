ChatGPT su Android potrebbe leggere i dati di Health Connect

Nel codice della versione 1.2026.300 dell’app ChatGPT per Android sono spuntati alcuni riferimenti che lasciano pensare a una possibile integrazione con Health Connect, la piattaforma di Google che consente alle applicazioni di condividere informazioni sanitarie e dati legati al fitness. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, perché si parla di tracce emerse da un’analisi del codice dell’applicazione. Eppure il quadro che ne viene fuori è abbastanza chiaro e fa capire in che direzione potrebbe andare il chatbot di OpenAI sui dispositivi Android.

Per chi non la conosce, Health Connect funziona come una sorta di punto di raccolta comune. Le app che registrano passi, allenamenti, peso o altri parametri possono depositare lì le proprie informazioni e altre applicazioni, se autorizzate, possono poi leggerle. In questo modo i dati non restano chiusi dentro un singolo servizio. Un collegamento tra questo sistema e ChatGPT significherebbe dare all’assistente la possibilità di consultare direttamente ciò che telefono e accessori indossabili raccolgono ogni giorno, senza bisogno di copiare numeri a mano o di caricare screenshot nella chat.

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Non solo la giornata in corso, anche lo storico

L’aspetto forse più interessante riguarda i permessi individuati nel codice. L’integrazione non si limiterebbe ai dati registrati durante la giornata, quelli più immediati e semplici da leggere. Tra le autorizzazioni compare infatti anche l’accesso alle informazioni storiche, un dettaglio che cambia parecchio la portata della funzione. Con lo storico a disposizione, ChatGPT potrebbe esaminare come determinati parametri si sono evoluti nel corso di settimane o addirittura di mesi.

La differenza è sostanziale. Leggere il dato di un singolo giorno serve a poco se l’obiettivo è capire una tendenza. Avere sotto mano una serie di valori distribuiti nel tempo permette invece di osservare un andamento, di notare un cambiamento graduale o di accorgersi di qualcosa che, guardando i numeri uno alla volta, rischierebbe di passare inosservato. È proprio qui che un’intelligenza artificiale capace di ragionare su grandi quantità di informazioni potrebbe dare il meglio di sé.

Un esempio concreto con lo smartwatch

Per rendere l’idea basta pensare a una persona che usa regolarmente uno smartwatch per monitorare i propri allenamenti. Oggi, per capire se qualcosa sta cambiando, toccherebbe aprire l’app di riferimento, scorrere grafici e statistiche e confrontare manualmente i periodi tra loro. Un lavoro che richiede tempo e un minimo di dimestichezza con i numeri. Con l’integrazione tra ChatGPT e Health Connect lo scenario sarebbe ben diverso.

Al posto di quel confronto fatto a occhio, l’utente potrebbe semplicemente chiedere all’assistente di individuare eventuali variazioni nel peso o nella composizione corporea, mettendole in relazione con le altre informazioni disponibili. In pratica sarebbe l’AI a incrociare i dati raccolti dal dispositivo e a restituire una lettura più ragionata di quanto accaduto nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, senza costringere nessuno a fare i calcoli da solo.

Al momento, comunque, tutto si basa su quanto è emerso dal codice dell’app. I riferimenti a Health Connect, compresi quelli relativi all’accesso ai dati storici, sono stati individuati nella versione 1.2026.300 di ChatGPT per Android.

Fonte: TecnoAndroid