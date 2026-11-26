La nuova Suzuki Ignis elettrica segna il ritorno di un modello che sul mercato si è sempre distinto per scelte poco convenzionali. Compatta, a cinque porte e in alcune versioni perfino a trazione integrale, la piccola giapponese aveva un design originale capace di dividere il pubblico, ma che di certo non passava inosservato. Oggi la Casa di Hamamatsu ci riprova e riporta in vita la Ignis con cambiamenti radicali, a partire dalla propulsione elettrica. Le vendite partiranno gradualmente in Europa e negli altri Paesi dall’estate del 2027. Il progetto attinge all’esperienza del marchio nelle kei car e trasferisce in una vettura di segmento A gli stessi principi di leggerezza, ingombri razionali e sfruttamento intelligente dello spazio.

Un design ripensato dentro e fuori

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Credits: TecnoAndroid

La nuova generazione della Ignis adotta un linguaggio stilistico che si allontana parecchio da quello del modello precedente, pur mantenendo qualche richiamo alla tradizione. La carrozzeria propone una linea di spalla fluida e un tetto dall’effetto sospeso che alleggerisce visivamente la parte alta della vettura. Molta cura è stata dedicata ai gruppi ottici a LED anteriori e posteriori, con grafiche luminose che si ispirano ai numeri digitali. Con questa soluzione Suzuki punta a dare alla sua piccola a batteria un’identità facilmente riconoscibile.

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L’abitacolo segue invece una strada diversa rispetto agli esterni e privilegia superfici arrotondate e forme avvolgenti. Il disegno della plancia prosegue senza interruzioni nei pannelli delle portiere, mentre l’ampio schermo della strumentazione digitale si integra con un vano portaoggetti dalle forme che ricordano la lavorazione della ceramica. La ricerca estetica va di pari passo con l’esigenza di ricavare un ambiente funzionale all’interno di una carrozzeria dalle dimensioni contenute, senza togliere spazio a chi viaggia a bordo.

Piattaforma dedicata e batteria al litio ferro fosfato

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Sul piano tecnico la citycar giapponese nasce sulla variante elettrica della piattaforma HEARTECT, sviluppata da Suzuki appositamente per le auto a batteria. Gli accumulatori collocati sotto la scocca hanno permesso di ottimizzare la distribuzione degli spazi e di ottenere una struttura leggera ma molto rigida. A muovere la vettura ci pensa il Suzuki eAxle, un’unità compatta che racchiude il nuovo motore elettrico, l’inverter e gli ingranaggi di riduzione. L’energia arriva da una batteria LFP con chimica al litio ferro fosfato, scelta per la sicurezza e la durata nel tempo.

Per chi guida soprattutto in città spicca il raggio minimo di sterzata di appena 4,5 metri, un valore molto utile nei parcheggi e nelle stradine strette dei centri storici. Suzuki ha messo a punto anche sospensioni specifiche per la piattaforma elettrica, lavorando su stabilità e comfort di marcia. Al recupero dell’energia contribuiscono l’impianto frenante rigenerativo e idraulico, il servofreno elettrico e la funzione one pedal, che però non sarà presente su tutti gli allestimenti.

Passando ai numeri, la batteria ha una capacità di 26 kWh e il motore eroga una potenza massima di 67 kW, pari a 91 CV, con una coppia di 133 Nm e trazione a due ruote motrici. La vettura è lunga 3.570 mm, larga 1.565 mm e alta 1.635 mm, con un passo di 2.460 mm. La carreggiata misura 1.340 mm davanti e 1.345 mm dietro, mentre l’altezza minima da terra è di 150 mm. I posti a bordo sono quattro. L’impianto frenante prevede dischi ventilati all’anteriore e tamburi con ganasce primaria e secondaria al posteriore, e gli pneumatici hanno misura 175/65 R15.

Quando arriva in Europa

Prima del debutto mondiale la nuova Suzuki Ignis elettrica ha affrontato un lungo programma di collaudi su strade pubbliche europee e di altri continenti, tra traffico urbano e percorsi ricchi di curve. I dati raccolti sono serviti a perfezionare l’erogazione della potenza e la taratura del telaio, tenendo conto delle diverse condizioni stradali e delle esigenze degli automobilisti nei principali mercati. Il presidente Toshihiro Suzuki ha sottolineato il peso delle competenze maturate con le kei car giapponesi, decisive per mettere insieme compattezza, leggerezza ed efficienza con un abitacolo spazioso. La commercializzazione prenderà il via nell’estate del 2027.

Fonte: TecnoAndroid