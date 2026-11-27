Il fallimento di Character.AI sta mostrando nel modo più crudo possibile quanto la privacy nell’intelligenza artificiale non sia una questione da addetti ai lavori. La maggior parte dei chatbot usa le conversazioni degli utenti come materiale per addestrare i propri modelli e per questo affidare a questi servizi dettagli personali delicati è sempre stato sconsigliabile. Le tutele offerte da Apple, decisamente più solide, oggi sembrano ancora più sensate.

La società ha infatti presentato istanza di fallimento e ha messo in vendita tutti i suoi beni, compresi i contenuti delle sessioni di chat degli utenti. Un fronte di 42 procuratori generali statali sta cercando di bloccare l’operazione ma non è affatto scontato che riesca nell’intento.

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Character.AI fallisce: le chat degli utenti finiscono all’asta

Non è certo la prima volta che la startup finisce sotto accusa per un atteggiamento a dir poco irresponsabile verso sicurezza e riservatezza. L’estate scorsa era stata accusata di raccogliere dati sulla salute mentale di utenti minorenni e a maggio di quest’anno è stata trascinata in tribunale dopo che alcuni dei suoi chatbot erano stati sorpresi a spacciarsi per medici abilitati. Poi il mese scorso è arrivata la richiesta di fallimento, accompagnata dalla rassicurazione che le informazioni degli utenti sarebbero rimaste protette.

I procuratori la vedono in modo molto diverso. Il loro obiettivo è impedire che le cronologie delle chat e altri dati sensibili vengano battuti all’asta e in un documento depositato in tribunale fanno notare che nulla nell’accordo limita ciò che l’acquirente potrà fare con quelle informazioni dopo la chiusura della vendita, compresa la possibilità di rivenderle.

Durissimo il commento del procuratore generale della California Rob Bonta. «Il piano di Character.AI di mettere all’asta la propria piattaforma, inclusi gli indirizzi IP e le cronologie delle chat private dei suoi utenti, molti dei quali bambini, senza alcuna protezione per queste persone è sconcertante» ha dichiarato. «Se questa vendita andrà in porto i dati sensibili degli utenti finiranno nelle mani di un acquirente nonostante Character.AI avesse promesso ai consumatori che non sarebbero stati venduti.»

Il quadro diventa ancora più inquietante considerando il contenuto delle conversazioni. Tra le cronologie in vendita ci sarebbero anche scambi in cui i personaggi virtuali trascinavano adulti e bambini in dialoghi sessualmente espliciti.

Come Apple protegge i dati di Siri e Apple Intelligence

Il confronto con la strada scelta a Cupertino è piuttosto netto. Le interazioni con Siri basata sull’intelligenza artificiale vengono gestite direttamente sul dispositivo ogni volta che è possibile. Quando invece serve più potenza entrano in gioco i server Private Cloud Compute, con la garanzia che nessun dato venga conservato o collegato all’account Apple dell’utente. Il sistema è stato progettato in modo che queste promesse possano essere verificate in maniera indipendente dai ricercatori di sicurezza.

Il meccanismo è abbastanza lineare. Davanti a una richiesta Apple Intelligence valuta prima se può elaborarla in locale e solo per le operazioni più complesse si appoggia a Private Cloud Compute, che estende al cloud la stessa riservatezza e protezione garantita da iPhone. Sui server con chip Apple silicon viene elaborata soltanto la porzione di dati pertinente alla richiesta, che viene poi eliminata.

Le informazioni trattate da Private Cloud Compute non vengono archiviate né rese accessibili ad Apple. Servono esclusivamente a soddisfare la richiesta e una volta ottenuto il risultato questo viene restituito al dispositivo in modo sicuro senza che il servizio ne trattenga traccia. Ricercatori indipendenti in materia di privacy e sicurezza possono esaminare in qualsiasi momento il codice in esecuzione su quei server per verificare che l’impegno venga rispettato.

Di recente l’azienda ha introdotto anche un modo sicuro per porre all’intelligenza artificiale domande sulla propria salute. Le fonti utilizzate sono limitate alle stesse piattaforme consultate dai professionisti sanitari, con collegamenti a studi clinici revisionati da esperti. Apple garantisce inoltre che le sessioni di chat non vengano impiegate per l’addestramento dei modelli e che né le domande né le risposte vengano conservate.

Fonte: TecnoAndroid