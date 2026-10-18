Cerchia e Cerca contro le truffe nei messaggi: la guida di Google

Google ha deciso di spiegare come sfruttare Cerchia e Cerca per non cadere nelle truffe che passano dallo smartphone. Lo strumento, disponibile sui dispositivi Android, è in grado di analizzare un messaggio sospetto e di aiutare a capire se dietro quel testo si nasconde un tentativo di raggiro, prima di cliccare su un link o di condividere dati personali. Un aiuto pratico in un contesto in cui gli inganni diventano sempre più elaborati.

Il motivo di tanta attenzione è abbastanza intuitivo. Gli smartphone accompagnano le persone in ogni momento della giornata, sul lavoro come nella vita privata, e proprio per questo sono diventati un bersaglio privilegiato per i malintenzionati. Chi cerca di ingannare il prossimo studia raggiri via via più complessi, costruiti apposta per colpire la vittima di turno nel momento in cui è meno attenta. Il team di Google conosce bene questo problema e i rischi che gli utenti affrontano ogni giorno, ed è per questo che continua a cercare soluzioni capaci di garantire un livello di sicurezza sempre più alto.

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Perché Google punta su Cerchia e Cerca contro le truffe

In un breve post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha ammesso senza giri di parole che i truffatori sono diventati più sofisticati. Allo stesso tempo, però, ha sottolineato come anche gli strumenti sviluppati dai suoi ingegneri si siano evoluti per contrastarli. Tra questi c’è appunto Cerchia e Cerca, una funzionalità che sugli smartphone Android riesce a esaminare i messaggi di testo dall’aspetto poco convincente.

L’obiettivo è semplice ma tutt’altro che banale. Si tratta di aiutare gli utenti a individuare un potenziale raggiro prima che compiano il passo sbagliato, cioè aprire un collegamento malevolo oppure fornire informazioni personali a chi non dovrebbe averle. È proprio in quei pochi secondi di esitazione davanti a un messaggio strano che lo strumento può fare la differenza, offrendo un secondo parere immediato senza dover uscire dalla schermata o installare app aggiuntive.

Come usare la funzione passo dopo passo

Il funzionamento di Cerchia e Cerca è piuttosto intuitivo e non richiede particolari competenze tecniche. Per attivarlo basta tenere premuto a lungo il pulsante Home oppure la barra di navigazione del proprio dispositivo Android. A quel punto si disegna un cerchio attorno al messaggio di cui non si è sicuri, selezionando così il contenuto da analizzare.

Sullo schermo comparirà una Overview dell’IA, cioè una panoramica generata dall’intelligenza artificiale con indicazioni e approfondimenti sul testo selezionato. Non si limita a una valutazione generica, perché include anche alcuni suggerimenti sui passaggi successivi da compiere, così da orientare l’utente su come comportarsi. Una guida rapida, insomma, pensata per chi riceve un SMS o un messaggio ambiguo e non sa bene cosa farne.

Se i risultati dell’analisi dovessero evidenziare dei segnali di allarme, la raccomandazione di Google è chiara. Il consiglio è di eliminare il messaggio e di bloccare il mittente, in modo da evitare ulteriori contatti da parte di chi ha tentato il raggiro.

Fonte: TecnoAndroid