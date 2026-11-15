Centrale solare termica più alta al mondo inaugurata in Tibet a 4.300 metri

Sull’altopiano tibetano è entrata in funzione la centrale solare termica più alta al mondo. L’impianto sorge nella contea di Gar, nel Tibet occidentale, e il 6 novembre ha immesso per la prima volta energia nella rete elettrica. Il progetto nasce da un problema molto pratico, noto a chiunque si occupi di fotovoltaico, e prova a risolverlo con un’idea semplice ed efficace: usare l’elettricità in eccesso per scaldare sali fusi e conservare così l’energia sotto forma di calore.

Il limite del fotovoltaico, in Tibet come altrove, è sempre lo stesso. A mezzogiorno i pannelli producono più corrente di quanta ne serva davvero, e quella che avanza rischia di andare sprecata. Qualche ora più tardi, quando il sole è ormai basso sull’orizzonte, la stessa elettricità farebbe invece molto comodo. Sull’altopiano questa difficoltà diventa ancora più concreta a causa della posizione, ed è proprio da qui che parte la scelta fatta a Gar. Anziché rassegnarsi a perdere il surplus delle ore centrali, chi ha progettato l’impianto ha deciso di trasformarlo in una scorta da usare più avanti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un primato a 4.300 metri di quota

Il sito si trova a un’altitudine media di 4.300 metri. Secondo China General Nuclear Power Group, la società che ha realizzato l’opera, nessun’altra centrale solare termodinamica collegata alla rete si trova così in alto. Serve però una precisazione, perché in Tibet esistono già pannelli fotovoltaici installati oltre i 5.000 metri. Il record di Gar non riguarda quindi i semplici moduli solari ma un impianto decisamente più articolato.

La differenza sta tutta nella struttura. Oltre ai pannelli, la centrale dispone infatti di una turbina a vapore e di una riserva di calore alla quale attingere dopo il tramonto. È questa combinazione a distinguere l’impianto dalle distese di moduli già presenti sull’altopiano e a giustificare il primato rivendicato dal gruppo cinese. Non si tratta insomma soltanto di catturare la luce del sole ma di riuscire a sfruttarla anche quando il sole non c’è più.

Come funziona l’accumulo con i sali fusi

Il cuore produttivo è un campo fotovoltaico da 100 megawatt di potenza. Nelle ore di luce può fornire corrente direttamente alla rete locale, come qualsiasi altra installazione di questo tipo. Il meccanismo si fa più interessante quando la domanda cala. In quel caso una parte della produzione prende una strada alternativa e va ad alimentare un grande riscaldatore elettrico.

È a questo punto che entrano in gioco i sali fusi. Il riscaldatore ne alza la temperatura e l’energia raccolta dai pannelli resta disponibile, non più come elettricità ma sotto forma di calore immagazzinato. In pratica il surplus di mezzogiorno non viene buttato via ma messo da parte, pronto per il momento in cui tornerà utile. Così la centrale tibetana riesce a spostare nel tempo una quota dell’energia prodotta durante il giorno.

Fonte: TecnoAndroid