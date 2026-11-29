Le recensioni di smartphone possono diventare più utili grazie all’intelligenza artificiale, e l’idea va ben oltre lo slogan. È stato sviluppato un programma capace di interrogare direttamente un telefono Android e di misurare alcuni aspetti che una prova tradizionale fatica a raccontare con precisione. Si parla delle app preinstallate, dello spazio occupato, dell’uso della memoria RAM, dei permessi concessi e dei consumi quando il dispositivo resta fermo. I grafici generati da questo strumento entreranno d’ora in poi nelle recensioni, accanto alle valutazioni più classiche su schermo, fotocamere e prestazioni.

Bloatware, RAM e permessi sotto la lente

Il primo fronte è quello del bloatware, ovvero l’insieme di applicazioni che arrivano già installate sul telefono al momento dell’acquisto. Molte di queste non vengono mai aperte da chi usa lo smartphone, eppure restano lì a occupare spazio e talvolta a lavorare in sottofondo. Il programma conta queste app e ne misura il peso, così da restituire un quadro concreto di quanto un dispositivo arrivi “carico” fin dal primo avvio. Lo stesso vale per lo spazio di archiviazione, perché la capacità dichiarata sulla scatola non coincide mai del tutto con quella realmente disponibile.

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Poi c’è la memoria RAM. Un abuso di RAM da parte di processi e servizi di sistema può rendere un telefono meno reattivo, anche quando sulla carta la dotazione sembra generosa. Misurarne l’utilizzo permette di capire quanta memoria resta davvero libera per le applicazioni scelte dall’utente. Non meno interessante è il capitolo dei permessi, cioè le autorizzazioni che le app ottengono per accedere a funzioni e dati del dispositivo. Avere sotto gli occhi un elenco chiaro di cosa può fare ciascuna applicazione aiuta a valutare un prodotto anche dal punto di vista della privacy, un aspetto che spesso finisce in secondo piano nelle prove più tradizionali.

Consumi anomali e grafici nelle recensioni

L’ultimo parametro riguarda i consumi a riposo, forse il più subdolo da individuare a occhio nudo. Uno smartphone lasciato sul tavolo con lo schermo spento dovrebbe consumare pochissimo, ma non sempre è così. Servizi attivi in background, sincronizzazioni continue o app preinstallate particolarmente invadenti possono provocare consumi anomali che si traducono in un’autonomia inferiore alle attese. Lo strumento sviluppato misura proprio questo comportamento, dando un riscontro oggettivo a qualcosa che di solito emerge solo dopo settimane di utilizzo quotidiano.

Il valore aggiunto sta nel modo in cui tutte queste informazioni vengono presentate. Invece di lunghe tabelle o descrizioni difficili da confrontare, i dati raccolti dal programma diventano grafici leggibili anche da chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. Questo rende più semplice mettere a confronto modelli diversi e capire, ad esempio, quale produttore installa più software superfluo o quale telefono gestisce meglio la memoria. L’intelligenza artificiale in questo caso non sostituisce il giudizio di chi prova il dispositivo, ma lo arricchisce con misurazioni precise e ripetibili su ogni modello analizzato.

Per chi legge una recensione prima di un acquisto si tratta di elementi tutt’altro che marginali. Quante app inutili si troveranno già installate, quanto spazio resterà davvero libero, quanta RAM verrà occupata dal sistema e quanta batteria se ne andrà mentre il telefono riposa sono domande pratiche, che toccano l’esperienza di tutti i giorni. Da qui in avanti i grafici prodotti da questo programma faranno parte integrante delle recensioni di smartphone Android, con un’analisi dedicata a bloatware, spazio, RAM, permessi e consumi a riposo per ciascun dispositivo provato.

Fonte: TecnoAndroid