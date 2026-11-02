Caricatore wireless Qi2 INIU per iPhone a 11,21€ con ventola

Il caricatore wireless iPhone di INIU con certificazione Qi2 scende a 11,21€ su Amazon grazie a uno sconto che si attiva direttamente al momento del pagamento. Il prezzo di listino sarebbe di 23,99€, quindi la cifra finale si avvicina alla metà ed è una di quelle che raramente si incontrano per questo modello. Nella confezione ci sono il pad magnetico, un adattatore da 20W e un cavo, mentre a bordo trova posto una ventola di raffreddamento dedicata. Per chi possiede un iPhone e cerca una ricarica senza fili rapida senza spendere troppo, l’occasione merita più di uno sguardo.

Perché la certificazione Qi2 cambia le cose

Non tutti i caricatori magnetici che si dichiarano compatibili con MagSafe offrono le stesse prestazioni. Il modello di INIU porta con sé la certificazione Qi2 ufficiale rilasciata dal Wireless Power Consortium, uno standard che assicura un allineamento magnetico preciso e una gestione del calore più curata rispetto ai tanti pad generici in circolazione. In termini pratici questo si traduce in una ricarica fino a 15W su iPhone 12 e modelli successivi, mentre sui dispositivi privi di Qi2 la potenza si ferma a 7,5W.

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I dati dichiarati sono piuttosto chiari. iPhone 16 Pro arriva al 77% di carica in appena un’ora, cioè circa la metà del tempo richiesto dai comuni caricatori MagSafe da 7,5W. Buona parte del merito va alla ventola di raffreddamento turbo a 23 pale, che mantiene la temperatura fino a 8,2°C più bassa rispetto ai pad tradizionali. Un aspetto tutt’altro che secondario, perché protegge la batteria quando lo smartphone resta sotto sforzo a lungo, magari durante una sessione di gioco o la visione di un film in streaming.

Anche la tenuta fa la sua parte. La presa magnetica da 12,5N è tra le più solide della categoria e regge il peso di diversi smartphone senza staccarsi per sbaglio. Sul fronte della compatibilità il ventaglio è ampio e comprende iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17 in tutte le varianti Pro, Plus e Max, oltre agli AirPods di ultima e penultima generazione. Il supporto è garantito anche per i futuri modelli della serie 18.

Cosa c’è nella confezione e quanto costa su Amazon

Oltre al pad, nella scatola si trovano l’adattatore da 20W con uscita USB C e un cavo pensato per durare nel tempo, dotato di un giunto antirottura testato per oltre 30.000 piegature. Non manca nemmeno una garanzia di 3 anni, dettaglio che in questa fascia di prezzo non si vede spesso e che la dice lunga sulla fiducia del marchio nei propri prodotti. INIU, del resto, è già stato scelto da oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo.

Veniamo al prezzo. Il listino di 23,99€ scende a 11,21€ con uno sconto del 53% applicato in automatico al checkout. Si tratta di quello che sembra essere il minimo storico per questo accessorio, ben al di sotto della soglia psicologica dei 15 euro, e lo rende uno dei modi più economici per portarsi a casa una ricarica Qi2 affidabile. L’offerta è disponibile su Amazon con spedizione rapida, anche se, come capita spesso con gli sconti automatici, il prezzo ribassato potrebbe non restare in vigore a lungo.

Fonte: TecnoAndroid