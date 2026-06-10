Call of Duty: Black Ops 1 e 2 in arrivo a sorpresa su Switch 2?

Call of Duty: Black Ops 1 e 2 potrebbero tornare prestissimo, anzi pare proprio questione di ore. I primi due capitoli di questa storica branca della serie sono spuntati nel backend del PlayStation Store, a quanto sembra nelle versioni per PS4 e PS5, e tutto lascia pensare a un lancio davvero dietro l’angolo. A spingere verso questa ipotesi c’è soprattutto una coincidenza temporale che non passa inosservata. Il nuovo Nintendo Direct è in programma domani pomeriggio e potrebbe essere proprio quella la cornice perfetta per uno shadow drop, ovvero un’uscita a sorpresa senza preavviso, di entrambi i titoli. Se le cose andassero così, sarebbe un momento niente male per i fan storici dello sparatutto firmato Activision.

Il debutto su Switch 2 passa da due grandi classici

Un’eventualità del genere segnerebbe finalmente l’arrivo del franchise di Activision sulla nuova console ibrida giapponese. Attenzione però: non parliamo di un capitolo inedito, ma della riedizione di due episodi che hanno fatto la storia del multiplayer competitivo. Per chi ha qualche anno di gaming alle spalle, ritrovare quei due Black Ops sulla console portatile di casa Nintendo ha comunque il suo perché.

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La comparsa di Black Ops e Black Ops 2 nel backend dello store Sony arriva peraltro a pochissimi giorni dalla classificazione dei due giochi in Corea del Sud. E qui vale la pena fermarsi un attimo, perché quel tipo di segnalazione raramente si rivela un buco nell’acqua. Quando un gioco viene classificato da un ente di rating, di solito significa che l’uscita è ormai prossima. Mettendo insieme i pezzi, lo store giapponese, il rating coreano e il timing del Direct, il quadro diventa piuttosto convincente.

Solo un assaggio prima del piatto forte

Se domani vedremo davvero questo doppio annuncio a sorpresa su Switch 2 e sulle altre piattaforme, per gli utenti Nintendo si tratterà comunque di un antipasto. Il piatto forte, quello vero, ha un nome ben preciso: Call of Duty: Modern Warfare 4. È lì che si gioca la partita più importante per il franchise sulla nuova console.

E le premesse sembrano ottime. Gli sviluppatori di Infinity Ward hanno raccontato che Modern Warfare 4 ha girato bene fin da subito su Nintendo Switch 2, cross play incluso. Tradotto: la possibilità di giocare insieme agli utenti di altre piattaforme funziona senza intoppi particolari. Una notizia che fa ben sperare per la conversione attesa per il prossimo ottobre, perché significa che il lavoro tecnico sotto al cofano è partito con il piede giusto. L’attesa per il debutto della saga su hardware Nintendo, insomma, potrebbe sciogliersi prima del previsto, con questi due grandi classici a fare da apripista in vista del capitolo principale.