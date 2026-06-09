ARC Raiders, in arrivo una Zona Nera in stile The Division?

ARC Raiders potrebbe presto guardare a uno dei meccanismi più amati e temuti del genere, ovvero qualcosa di molto simile alla famosa Zona Nera vista in The Division. È questa l’indiscrezione che arriva dalla Cina e che sta facendo discutere parecchio la community dell’extraction shooter firmato Embark Studios, in un momento già piuttosto delicato per il rapporto tra studio e giocatori.

Cosa racconta il rumor sulla Zona Nera

Il punto di partenza è semplice. Stando a quanto trapelato, gli sviluppatori starebbero valutando l’introduzione di una zona ad alto rischio dentro ARC Raiders, una specie di area separata dove il pericolo cresce in modo netto rispetto al resto della mappa. Chi ha giocato a The Division sa benissimo di cosa si parla. La Zona Nera era quel territorio dove convivevano bottini ricchissimi e minacce costanti, sia ambientali che umane, con la possibilità concreta di perdere tutto in pochi secondi.

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L’idea, almeno secondo le voci che circolano, sarebbe quella di replicare quel tipo di tensione. Una porzione di mondo dedicata a chi cerca ricompense più alte, ma con un livello di rischio che cambia completamente le carte in tavola. In un gioco come questo, dove ogni spedizione può finire male, una zona simile avrebbe un peso enorme sulle dinamiche tra i raider.

Aggiornamenti più lenti e malumori nella community

C’è però un contesto che pesa, e non poco. Da poco infatti Embark Studios ha deciso di rallentare il ritmo con cui vengono distribuiti i contenuti, riducendo in modo evidente la frequenza degli aggiornamenti per ARC Raiders. Una scelta che non è andata giù a buona parte dei giocatori, abituati fino a quel momento a un flusso più costante di novità.

In questo clima, una indiscrezione che parla di nuove aree e di contenuti pensati per il lungo periodo finisce per assumere un valore particolare. Da un lato c’è la voglia di capire dove vuole andare davvero il gioco, dall’altro la frustrazione per tempi che si sono fatti più dilatati. Le due cose insieme spiegano perché un semplice rumor stia generando così tanta attenzione.

Va comunque ricordato che si tratta, appunto, di voci non confermate. Niente di ufficiale è arrivato dallo studio sulla presunta Zona Nera e sui piani futuri dell’extraction shooter. Le informazioni nate in Cina vanno quindi prese con la giusta cautela, in attesa di eventuali conferme dirette da parte di chi sviluppa il titolo.