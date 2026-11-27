Si chiama OccupySaaS ed è un movimento di informatici e sviluppatori che hanno perso il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale. Oggi usano proprio quella tecnologia per ricostruire i programmi dei grandi gruppi e distribuirli gratuitamente. Lo slogan è diretto: “Ci hanno licenziato. Stiamo ricostruendo i loro software”. Questi sviluppatori licenziati si inseriscono in un clima già teso negli Stati Uniti, dove crescono le proteste contro i data center. Nelle università americane gli studenti, spaventati dal futuro, accolgono con fischi chi arriva a parlare di IA. Intanto i colossi del settore continuano a tagliare posti di lavoro.

Il richiamo storico è esplicito. Sul proprio sito il gruppo ricorda che “nel 2011 il movimento Occupy Wall Street si chiese per chi stesse realmente lavorando l’economia. Nel 2026 ci poniamo la stessa domanda riguardo al cloud”. Secondo il collettivo gli strumenti su cui si regge ogni azienda “sono diventati, di fatto, dei caselli a pagamento e coloro che li hanno costruiti sono stati messi alla porta”. L’obiettivo è “occupare” i software per provare a riscrivere le regole del gioco. Saas è infatti l’acronimo di Software as a Service.

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Due programmi gratuiti contro abbonamenti e licenze

Il collettivo si definisce “un movimento di protesta scritto in codice”. Ingegneri rimasti senza impiego, armati di IA e documentazione pubblica, stanno realizzando alternative open source sviluppate in totale autonomia. Questi strumenti dovrebbero sostituire direttamente le piattaforme che, secondo loro, “ci rivendono il nostro stesso settore, una licenza alla volta”. Nel mirino finiscono gli abbonamenti, le licenze da pagare e la dipendenza da un’unica piattaforma.

Il movimento è attivo da metà ottobre ed è partito con la ricostruzione e la diffusione gratuita di due strumenti. Il primo è SalesCompel, un’alternativa al popolare Salesforce per la gestione dei clienti. Il secondo si chiama ZeroAuthy e replica un server dedicato alla gestione degli accessi. Entrambi i progetti dichiarano di trovarsi ancora in una fase iniziale.

Per restare nell’ambito della legalità il gruppo segue il metodo della cosiddetta camera bianca, noto anche come clean room design. In pratica le specifiche vengono redatte basandosi esclusivamente su documentazione pubblica e standard aperti. L’approccio ha precedenti illustri. Si va dal Bios compatibile con Ibm commercializzato da Phoenix Technologies dal 1984 fino alla sentenza del 2021 nel caso Google contro Oracle, che riguardava le applicazioni di Java.

Un milione di ingegneri a casa e il caso ArtCraft

Chi guidi OccupySaaS non si sa, perché l’identità dei responsabili non è nota. Il collettivo chiede donazioni attraverso tre piattaforme e rivendica la propria capacità operativa: “Ci hanno tagliato fuori. Noi ci mettiamo in gioco, sappiamo ancora come realizzare e rilasciare prodotti”. Secondo il gruppo “un milione di ingegneri sono stati lasciati a casa, mentre le piattaforme continuavano a crescere”.

Non è chiaro da dove arrivi quella cifra. Ufficialmente si sa però che giganti come Amazon, Meta e Microsoft hanno previsto tagli al personale degli uffici. Nello stesso tempo continuano a immettere ingenti quantità di dollari nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha chiamato questo fenomeno “AI washing”.

L’iniziativa si affianca a quella recente dello sviluppatore Brandon Thomas, che ha creato ArtCraft. Si tratta di una raccolta di applicazioni gratuite e open source sviluppate principalmente con l’assistenza di agenti IA. Lo scopo è replicare programmi commerciali a pagamento di Adobe e Microsoft Office.

Nei giorni scorsi è intervenuto su X anche Bill Gates, cofondatore di Microsoft oggi dedito alla filantropia, che ha avuto un ruolo chiave nella diffusione dei software proprietari. Gates ha ricordato che il Cambridge Dictionary ha appena scelto “umano” come parola dell’anno. Secondo lui il successo dell’intelligenza artificiale dovrebbe misurarsi in base a quanto riesce a migliorare la vita delle persone. Per questo ha detto di non riuscire a immaginare una scelta migliore per il momento attuale.

Fonte: TecnoAndroid