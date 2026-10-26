BYD Tang EV: schermo da 35,4 pollici e finestre come su un PC

BYD punta tutto sull’abitacolo digitale e lo fa con la nuova Giant Screen UI, l’interfaccia sviluppata per la terza generazione della BYD Tang EV, il SUV elettrico a cinque posti atteso sul mercato cinese nell’ultimo trimestre del 2026. Le dimensioni dei display colpiscono subito, ma la vera novità sta altrove. Riguarda il modo in cui conducente e passeggero possono dialogare con le funzioni digitali dell’auto, attraverso un sistema pensato per adattarsi a chi si trova a bordo e non il contrario.

La casa cinese si muove su una traiettoria ormai ben definita per l’infotainment automobilistico, fatta di schermi sempre più ampi e di interfacce intuitive. Con la nuova Tang EV, però, questa idea viene portata parecchio avanti, sia sul piano delle misure sia su quello della flessibilità.

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Due maxi display e finestre da sistemare a piacimento

Entrando nella nuova Tang EV si nota subito una plancia dominata da due schermi davvero generosi. Il primo è un pannello panoramico da 30 pollici che parte dal centro della plancia e si allunga fino al lato del passeggero anteriore. Il secondo misura 35,4 pollici e trova posto alla base del parabrezza. Qui vengono raccolte le principali informazioni di guida e, nella configurazione mostrata, questo display prende il posto sia del classico quadro strumenti sia dell’head up display.

Il cuore del progetto resta comunque la Giant Screen UI. L’interfaccia permette di ridimensionare, spostare e affiancare le finestre delle varie applicazioni, così da comporre la schermata secondo i propri gusti. Si possono tenere sott’occhio nello stesso momento la navigazione, la musica in riproduzione e i dati del veicolo, senza saltare di continuo da un menu all’altro. Un approccio molto più vicino a quello di un computer che a quello dei sistemi di bordo tradizionali.

A dare un tocco in più ci pensa Xiao Mianbao, un assistente virtuale animato basato sull’intelligenza artificiale. Sfrutta il riconoscimento visivo e quello vocale per interagire con gli occupanti, risponde alle richieste e cambia perfino espressione durante la conversazione.

Ricarica in 9 minuti e autonomia fino a 850 km

Sul fronte delle dimensioni il SUV elettrico di BYD si attesta intorno ai 5,04 metri di lunghezza, con un passo di 2,95 metri e un abitacolo da cinque posti. Sotto il pianale lavoreranno le Blade Battery di seconda generazione, abbinate alla tecnologia di ricarica rapida Flash Charging. I tempi dichiarati dal costruttore sono notevoli. Servono circa 5 minuti per passare dal 10% al 70% e appena 9 minuti per arrivare al 97%, sempre in condizioni ambientali normali.

Le prime informazioni parlano di diverse configurazioni della batteria e di un’autonomia omologata nel ciclo cinese CLTC che arriva fino a 850 km. Va detto che questo valore non si può mettere direttamente a confronto con i dati WLTP usati in Europa, e la percorrenza reale cambierà in base alla versione, allo stile di guida e al tipo di tragitto. Tra le altre caratteristiche tecniche spiccano un motore elettrico posteriore da 300 kW, pari a circa 408 CV, e una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Per ora BYD non ha ufficializzato prezzi, date di commercializzazione e disponibilità nel Vecchio Continente. Non è quindi noto se la nuova Tang EV sbarcherà anche in Italia, né se la Giant Screen UI rimarrà un’esclusiva del mercato cinese oppure verrà estesa in futuro ad altri modelli del marchio.

Fonte: TecnoAndroid