BYD: nuovi motori elettrici a flusso variabile in sviluppo

BYD sta concentrando parte delle proprie risorse su un elemento spesso meno visibile rispetto a batterie e software, ma altrettanto importante, il motore elettrico. In quelli tradizionali a magneti permanenti, il flusso magnetico generato dal rotore resta costante. Tale caratteristica garantisce ottime prestazioni in determinate condizioni, soprattutto alle basse velocità. Comporta però compromessi quando il regime di rotazione aumenta. In particolare, l’efficienza tende a ridursi alle alte velocità, con un conseguente aumento delle perdite energetiche.

L’approccio su cui sta lavorando BYD introduce invece la possibilità di modulare il flusso magnetico in base alle condizioni di utilizzo del veicolo. Attraverso soluzioni meccaniche ed elettromagnetiche integrate nel rotore e nel circuito magnetico, il motore è in grado di adattarsi dinamicamente alle diverse fasi di guida. Ciò significa ottimizzare la coppia quando serve, riducendo allo stesso tempo gli sprechi di energia nei momenti in cui la potenza massima non è necessaria.

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Novità BYD: efficienza, autonomia e possibili applicazioni future

La regolazione del flusso magnetico rappresenta uno dei temi più interessanti nello sviluppo dei motori elettrici di nuova generazione. Nei sistemi a flusso variabile, il motore può operare con un campo magnetico più intenso alle basse velocità. Garantisce così partenze pronte e una coppia elevata, e riduce gradualmente il flusso quando aumenta la velocità di rotazione. In questo modo si mantiene un buon livello di efficienza anche nelle condizioni più impegnative dal punto di vista energetico.

Per l’utente finale, i vantaggi potenziali sono numerosi. Una maggiore efficienza del motore può tradursi in un consumo ridotto di energia, contribuendo ad aumentare l’autonomia senza dover ricorrere a batterie più grandi e pesanti. Allo stesso tempo, una coppia più costante lungo l’intero arco di funzionamento migliora la fluidità di guida e la risposta del veicolo.

Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione sia nei modelli completamente elettrici sia nelle vetture ibride e plug-in. Non va escluso, poi, un impatto positivo sui costi a lungo termine, grazie a una gestione più efficiente delle risorse energetiche. Insomma, in un settore sempre più competitivo, l’innovazione sui motori elettrici potrebbe diventare un fattore decisivo tanto quanto quella sulle batterie. E BYD sembra intenzionata a giocare anche questa partita fino in fondo.