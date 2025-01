Donut Lab al CES: motori elettrici direttamente nelle ruote per più potenza

Donut Lab ha conquistato l’attenzione al CES con una gamma di motori elettrici che sfidano i limiti tecnologici. La peculiarità? Sono integrati direttamente nelle ruote. Non un singolo modello, ma cinque motori progettati per applicazioni che spaziano dai droni alle hypercar. Il motore di punta, destinato all’automotive, ridefinisce gli standard con 630 kW (845 cavalli) e soli 40 kg di peso. Il rapporto potenza-peso di 15,75 kW/kg supera i competitor come il britannico Ampere e l’aeronautico H3X HPDM. La densità di coppia è altrettanto sorprendente: 4.300 Nm, pari a 108 Nm/kg. Numeri che collocano Donut Lab al vertice del settore.

Questi risultati aprono nuove possibilità per l’utilizzo dei motori integrati nelle ruote, una tecnologia spesso limitata dalla massa non sospesa. Donut Lab sostiene di aver superato questo ostacolo, promettendo prestazioni superiori senza sacrificare direzionalità e comfort. Sarà sufficiente per convincere i produttori a scommettere su questa tecnologia?

Nuove prospettive per la mobilità elettrica con i motori Donut Lab

La gamma presentata al CES non punta solo su prestazioni estreme. Gli altri motori, con densità di potenza tra 2 e 7,1 kW/kg, offrono soluzioni versatili. Droni, robot, rover lunari e persino navi da guerra: Donut Lab mira a una versatilità senza precedenti. L’eliminazione di componenti tradizionali come trasmissioni e alberi di trasmissione riduce peso e complessità. I veicoli dotati di questi motori possono essere più leggeri, compatti e spaziosi. Tale configurazione promette di rivoluzionare il design e l’efficienza della mobilità elettrica.

L’azienda guarda già al futuro. Oltre alle moto elettriche già in produzione, sta lavorando su progetti ambiziosi come l’Oruga Unitrack, un veicolo cingolato capace di affrontare terreni estremi. La combinazione di potenza, efficienza e flessibilità sembra destinata a segnare una nuova era. Se Donut Lab manterrà le promesse, i suoi motori potrebbero diventare il nuovo standard per le elettriche di ogni tipo. Il debutto di Donut Lab cambierà tutto, è l’inizio di una trasformazione che potrebbe cambiare per sempre il panorama della mobilità sostenibile.