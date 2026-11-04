Buono Amazon da 10 euro: chi può averlo con i punti di ritiro

Amazon mette sul piatto un nuovo buono sconto da 10 euro, destinato a una parte dei suoi clienti e legato a un servizio che molti continuano a ignorare, cioè i punti di ritiro. Il momento scelto non sembra casuale. Il colosso del commercio elettronico appare particolarmente generoso in queste settimane, forse per l’avvicinarsi del Black Friday, e questa iniziativa si aggiunge alle altre promozioni comparse di recente. Conviene quindi capire chi può ottenere il codice e in che modo sfruttarlo senza intoppi.

A chi spetta il buono Amazon da 10 euro

L’offerta non è aperta a chiunque. Il buono Amazon da 10 euro è pensato soprattutto per chi non ha mai scelto un punto di ritiro al posto della classica consegna con il corriere, oppure per chi lo ha fatto parecchio tempo fa e poi è tornato alle vecchie abitudini. In queste situazioni c’è una buona probabilità di rientrare tra i clienti selezionati che possono usufruire dello sconto su un ordine di almeno 25 euro.

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Vale la pena spendere due parole sui punti di ritiro Amazon, perché sono il vero centro della promozione. Si tratta di un’opzione alternativa per la consegna dei pacchi, utile in particolare a chi trascorre gran parte della giornata fuori casa e non ha modo di aspettare il corriere. La scelta avviene direttamente da una mappa durante la fase di acquisto e comprende sostanzialmente negozi e Amazon Hub Locker. Una volta arrivato, il pacco resta lì in attesa di essere recuperato nel momento più comodo.

Scadenza, limiti e prodotti esclusi dalla promozione

La promozione resta valida per gli utenti selezionati fino alle 23:59 del 29 dicembre 2026. C’è però un tetto preciso, perché i codici disponibili sono in tutto 80.700. Il buono sconto si applica esclusivamente agli acquisti da almeno 25 euro da ritirare presso un punto Amazon e riguarda soltanto i prodotti venduti e spediti da Amazon stessa. Gli articoli proposti da venditori terzi, quindi, non contribuiscono a far scattare lo sconto.

Anche le esclusioni per raggiungere la soglia minima sono quelle che si ritrovano di solito in iniziative di questo tipo. Non vengono conteggiati libri, eBook e contenuti digitali, e del resto per questi ultimi un ritiro fisico non avrebbe alcun senso. Restano fuori anche dispositivi e accessori Amazon, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche e buoni regalo. Lo stesso vale per spese di spedizione e gestione e per le confezioni regalo, che non aiutano a raggiungere i 25 euro richiesti.

Come verificare l’idoneità e usare lo sconto

Per scoprire se il proprio account rientra tra quelli scelti basta accedere alla pagina dedicata alla promozione, dove Amazon permette di controllare l’idoneità e di ottenere il buono legato ai punti di ritiro. Se il risultato è positivo, il passo successivo è piuttosto semplice. Occorre riempire il carrello con prodotti venduti e spediti da Amazon per un valore di almeno 25 euro, tenendo fuori dal calcolo le categorie escluse.

Al momento del pagamento serve poi selezionare come modalità di consegna uno dei punti di ritiro disponibili sulla mappa, scegliendo tra negozi e Amazon Hub Locker in base alla zona più comoda. Solo in questo modo lo sconto da 10 euro viene riconosciuto sull’ordine. Il codice va usato entro le 23:59 del 29 dicembre 2026, sempre che nel frattempo non vengano esauriti tutti gli 80.700 buoni messi a disposizione.

Fonte: TecnoAndroid