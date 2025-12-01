Bruce Power e Siemens aggiornano le turbine di Bruce A

Bruce Power ha deciso di dare una rinfrescata pesante ai suoi reattori, annunciando un accordo con Siemens Energy Canada per aggiornare le turbine ad alta pressione di Bruce A, una delle centrali nucleari più importanti dell’Ontario. Non si tratta solo di una manutenzione: ogni reattore guadagnerà circa 30 megawatt, portando quasi 125 megawatt extra nella rete elettrica provinciale. È come ottenere un aumento di potenza significativo senza costruire una nuova centrale, e questo la dice lunga su quanto Bruce Power punti a ottimizzare ciò che già esiste, invece di rincorrere sempre il nuovo.

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Reattori nucleari rinnovati: 30 MW extra senza costruire nuove centrali

Le turbine sostituite risalgono a tempi in cui C.A. Parsons le aveva prodotte, azienda poi assorbita da Siemens. Dopo anni di servizio, hanno raggiunto il limite della loro vita tecnica, quindi il rinnovamento non è solo un lusso, ma una necessità per mantenere affidabilità e sicurezza. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio chiamato Major Component Replacement, pensato per sostituire generatori di vapore, tubi di pressione, tubi di calandria e condotte di alimentazione. Con questo approccio, ogni reattore può guadagnare altri 30-35 anni di vita operativa, come se ricevessero una sorta di “giovinezza tecnica” senza interrompere il servizio.

Bruce 6 è già tornata in funzione, Bruce 3 è al lavoro, mentre le unità 5, 7 e 8 seguiranno nei prossimi anni, con lavori parzialmente sovrapposti fino al 2033. Il cuore del progetto di Bruce A riguarda i quattro reattori — due CANDU-791 e due CANDU-750 — che riceveranno turbine di nuova generazione, pensate per funzionare al massimo per decenni, con maggiore efficienza e affidabilità. Siemens Energy, con la sede di Port Elgin, coordinerà tutto, garantendo anche ricadute positive sul territorio grazie a posti di lavoro e indotto locale.

L’elettricità extra generata non resterà sulla carta: sarà sufficiente per alimentare decine di migliaia di abitazioni, ospedali e imprese senza costruire nuovi reattori e senza aumentare le emissioni di CO₂. È un esempio chiaro di come tecnologia e innovazione possano fare la differenza, e al tempo stesso un promemoria che, anche nel mondo dell’energia nucleare, la strategia migliore è ottimizzare ciò che già funziona.

L’accordo rafforza inoltre la collaborazione tra Bruce Power e Siemens Energy, già legate da un Strategic Alliance Agreement, dimostrando che per affrontare le sfide dell’energia moderna servono partner solidi, interventi mirati e un’attenzione costante a sicurezza e sostenibilità. Alla fine, è un aggiornamento che parla di futuro senza lasciare indietro il presente.