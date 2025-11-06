Google: centrale nucleare riaccesa per fornire energia all’AI

L’espansione dell’intelligenza artificiale sta generando una domanda di energia senza precedenti. Ciò sta spingendo le grandi aziende tecnologiche a riconsiderare fonti tradizionali e alternative. In tale contesto, Google ha annunciato un’iniziativa importante. L’azienda di Mountain View finanzierà la riattivazione di una centrale nucleare chiusa. Una mossa che segna una novità assoluta negli Stati Uniti. L’obiettivo è garantire un flusso costante di elettricità per i propri data center. Il cui fabbisogno cresce insieme allo sviluppo delle tecnologie AI. La struttura scelta è il Duane Arnold Energy Center, situato in Iowa. Quest’ultimo è fermo dal 2020, con una capacità di 615 MW. L’azienda ha firmato un contratto di 25 anni con NextEra Energy. Ciò per assicurarsi l’energia prodotta dall’impianto, la cui riapertura è pianificata per il 2029. Il progetto rappresenta un precedente. Negli Stati Uniti, infatti, non esiste un caso di centrale nucleare chiusa riportata in attività.

Google riapre una centrale nucleare: ecco i dettagli

La scelta del nucleare nasce anche dalle limitazioni delle reti elettriche tradizionali. Le quali sono spesso incapaci di sostenere la crescita rapida della domanda energetica legata all’AI. Per Google, riattivare un impianto già esistente è il modo più rapido per ottenere energia nucleare su larga scala. Mentre lo sviluppo di reattori di nuova generazione richiede tempi più lunghi a causa dei complessi iter di autorizzazione e certificazione.

Tale passo riflette un interesse crescente delle aziende tecnologiche verso soluzioni energetiche affidabili e a basse emissioni. Capaci di sostenere infrastrutture ad alta intensità di calcolo senza interruzioni. L’energia nucleare si distingue per la produzione continua, a differenza di fonti rinnovabili intermittenti come solare ed eolico. E si pone quindi come strumento strategico per affrontare la crescente pressione sulla rete elettrica. Oltre al beneficio immediato per i data center, la riattivazione del Duane Arnold Energy Center potrebbe avere ripercussioni più ampie. In tale scenario, la capacità di alimentare infrastrutture digitali complesse si intreccia con la necessità di ridurre le emissioni. Aprendo prospettive nuove per la produzione energetica.