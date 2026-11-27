Un mouse da gaming indossabile, pensato per essere infilato direttamente sulle dita, ha raccolto su Kickstarter una cifra pari a otto volte l’obiettivo fissato all’inizio della campagna. Il progetto si chiama Borslon e guarda soprattutto agli appassionati di sparatutto, con un’impostazione decisamente fuori dagli schemi: quasi tutti i comandi sono concentrati sul pollice, e questo cambia parecchio la distribuzione dei pulsanti rispetto alle periferiche a cui si è abituati.

Sulla carta i numeri sono quelli di un accessorio pensato per il gioco competitivo. Il dispositivo è cablato e, stando alle specifiche dichiarate dal produttore, pesa appena 36 grammi. All’interno trova posto un sensore PAW3395, accompagnato da una frequenza di interrogazione di 8.000 Hz e da un tempo di risposta di 0,125 millisecondi. Un formato insolito, quindi, ma con una scheda tecnica che non sfigurerebbe accanto ai modelli più blasonati del settore.

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Tutto sul pollice: la scelta che divide

Il vero punto di discussione riguarda la disposizione dei controlli. Il pollice deve occuparsi sia della rotella sia di cinque pulsanti programmabili, mentre nel materiale promozionale non compare alcun tasto dedicato all’indice o al medio. Sparare, mirare e saltare finiscono così per dipendere dallo stesso dito, anche nelle situazioni in cui queste azioni vanno eseguite insieme o in rapidissima successione.

Una configurazione del genere va a toccare abitudini ormai radicate nel mondo degli FPS. In titoli come Counter Strike, Apex Legends e Valorant molti giocatori assegnano il salto alla rotella, che di solito viene azionata proprio con indice o medio. In Apex Legends, poi, lo scorrimento serve anche per il tap strafing, una tecnica di movimento molto sfruttata da chi gioca ad alto livello. I filmati dimostrativi di Borslon, invece, mostrano soltanto partite contro bot in Counter Strike 2, che non sono esattamente il banco di prova più impegnativo per capire come se la cavi il dispositivo sotto pressione.

Va detto che il segmento dei mouse ultracompatti non nasce certo oggi. Esistono già prodotti come Titan Ø e Titan 1 di Precision Gaming Gear, costruiti con strutture in titanio stampate in 3D e giunti in rubino. Questi accessori si sono ritagliati un pubblico nelle comunità dedicate all’allenamento della mira, dove si sperimenta di tutto: piccoli mouse da guidare con la punta delle dita e perfino tavolette grafiche.

Tempistiche, sito ufficiale e qualche incongruenza

Per quanto riguarda il calendario, la campagna prevede l’avvio della produzione di massa a dicembre e le spedizioni entro febbraio 2027. Il marchio fa capo a Shenzhen Komodo Intelligent Technology Co., Ltd., ma qui le cose si fanno un po’ meno lineari. Il sito ufficiale di Borslon è interamente in cinese e non contiene alcun collegamento alla raccolta fondi, che a sua volta non rimanda in nessun modo al sito aziendale.

Anche le date non tornano del tutto. Le due presentazioni riportano infatti una cronologia diversa: secondo la traduzione automatica del sito dell’azienda, il primo prodotto sarebbe stato pubblicato a novembre 2025, mentre la pagina della campagna colloca l’avvio del concept a marzo 2026. A questi dettagli si aggiunge l’utilizzo di immagini promozionali di ambientazione generate con intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid