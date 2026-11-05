Borderlands supera i 100 milioni di copie e guarda al 2027

La saga di Borderlands ha superato ufficialmente i 100 milioni di copie vendute, un traguardo annunciato da 2K e Gearbox Software che premia una serie capace di restare rilevante per oltre quindici anni. Il percorso è iniziato nel 2009 con il debutto del primo capitolo e da allora il franchise è cresciuto parecchio, anche grazie a una community che non ha mai smesso di sostenerlo. Sono proprio gli sviluppatori a riconoscere il peso dei fan in questo risultato, e per festeggiare hanno deciso di mettere in sconto i giochi della serie su tutte le piattaforme.

Borderlands 4 chiude il primo anno ma guarda al 2027

Insieme alla celebrazione è arrivato anche un aggiornamento sul futuro di Borderlands 4, uscito poco più di un anno fa. Gearbox ha confermato che la roadmap dei primi dodici mesi si è conclusa, ma il lavoro non si ferma affatto. Il team sta già preparando altri contenuti che dovrebbero arrivare nel 2027, senza però entrare nei dettagli.

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Ripercorrendo il primo anno, il bilancio è piuttosto corposo. Il gioco ha accolto due Story Pack, cinque Bounty Pack e due nuovi Cacciacripta, a cui si sono aggiunti diversi aggiornamenti con attività inedite, funzioni extra e una serie di migliorie pensate per rendere l’esperienza più comoda. Non sono mancati nemmeno due scontri gratuiti contro i Raid Boss e un’incursione endgame chiamata Takedown, dedicata a chi cerca una sfida più impegnativa una volta terminata la campagna.

Gli aggiornamenti settimanali delle attività e le sfide della community continueranno anche nei prossimi mesi. Lo sguardo dello studio, però, va oltre la gestione ordinaria del titolo. Gearbox sta riflettendo su prospettive più ampie che coinvolgono il prossimo capitolo della serie ma anche i personaggi e le storie che popolano l’universo di Borderlands. L’idea è capire quali figure meritino di essere approfondite e quali vicende potrebbero tornare in primo piano con nuovi sviluppi. Per orientarsi in queste scelte, gli sviluppatori hanno chiesto ai giocatori di continuare a far sentire la propria voce sui social network e attraverso il Gearbox Devcast, il programma in cui il team discute regolarmente dei feedback ricevuti. Lo studio ha comunque messo le mani avanti, precisando che i progetti più ambiziosi richiedono tempo e che nuove informazioni verranno condivise solo quando sarà il momento giusto.

Il ritorno di The Hunt e la raccolta fondi per il St. Jude

Tra le novità c’è anche spazio per la beneficenza. Torna infatti The Hunt, l’evento solidale organizzato dalla community di Borderlands, in programma a partire dal 6 novembre. Si tratta di un appuntamento ormai sentito dai fan, che negli anni ha saputo trasformare la passione per la serie in un aiuto concreto.

La precedente edizione aveva raccolto circa 107.000 euro destinati al St. Jude Children’s Research Hospital, struttura impegnata nella ricerca e nella cura delle malattie infantili. Una cifra già notevole, che quest’anno potrebbe crescere in modo significativo. Per la nuova raccolta, infatti, 2K Foundations e Gearbox si sono impegnate a raddoppiare ogni singola donazione fino a eguagliare l’importo ottenuto lo scorso anno. Se la community dovesse rispondere con la stessa generosità della volta precedente, il totale destinato all’ospedale potrebbe quindi superare i 200.000 euro complessivi.

Fonte: TecnoAndroid