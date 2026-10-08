BMW X3 M50 xDrive: 443 CV e il nuovo Black Package da pista

Con la nuova BMW X3 M50 xDrive la Casa bavarese alza l’asticella del suo SUV sportivo e lo porta a quota 443 cavalli, senza voltare le spalle ai puristi che da sempre cercano nel marchio qualcosa di più di una semplice auto. Basta uno sguardo per capire che questa vettura a ruote alte ha un carattere tutt’altro che timido. L’idea di fondo resta quella di sempre, cioè unire la solida sapienza ingegneristica tedesca alla voglia di velocità, ma stavolta il pacchetto complessivo appare ancora più grintoso. A rafforzare il tutto arriva il nuovo pacchetto Black, disponibile da dicembre, che enfatizza l’anima dinamica dei modelli BMW X3 M Performance e aggiunge un tocco di classe sia fuori sia dentro l’abitacolo.

Sotto il cofano i tecnici hanno lavorato sul collaudato sei cilindri in linea da 3 litri, ricavandone un surplus di potenza e ottenendo al tempo stesso l’omologazione secondo le rigide normative Euro 7. Il merito va soprattutto ai progressi compiuti sul turbo TwinPower abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt, che fa salire la potenza complessiva di 45 cavalli. Il risultato si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. Grazie alla trazione integrale xDrive, la nuova X3 M50 si lascia guidare con grande piacere su qualsiasi tipo di fondo, appoggiandosi a un preciso cambio automatico a otto rapporti, a sospensioni sportive e a un differenziale M Sport che mantiene le promesse.

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Black Package, un’atmosfera da pista dentro e fuori

Per rendere ancora più ricercato il SUV tedesco arriva l’inedito Black Package, un pacchetto opzionale riservato in esclusiva alla X3 M50 xDrive e pensato per chi ama il mondo delle corse. All’esterno saltano subito all’occhio gli enormi cerchi in lega da 22 pollici Polygon 1134 M in tinta scura, affiancati dalle pinze dei freni ad alte prestazioni verniciate in nero lucido e soprattutto dagli stemmi M con finiture argentate. Un insieme di dettagli che dà alla vettura un aspetto ancora più deciso, quasi minaccioso.

La sensazione di trovarsi in un ambiente da circuito prosegue anche una volta saliti a bordo. Il richiamo alle competizioni passa dall’impiego esteso dell’Alcantara, che riveste la plancia, i pannelli delle portiere, il bracciolo centrale e perfino il vano per la ricarica wireless. I sedili, rivestiti in Alcantara e Veganza, sfoggiano cuciture blu mentre sui poggiatesta compare il logo impresso. I principali comandi sono impreziositi dalle raffinate finiture CraftedClarity. La dotazione esclusiva comprende poi il volante sportivo della BMW X3 M50 xDrive con un’elegante copertura dell’airbag in pelle, e i tappetini neri che riportano la classica bandierina colorata.

Motore aggiornato e novità per tutta la gamma X3

Il cuore della vettura resta il motore M TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri, che con la tecnologia mild hybrid a 48 volt regala emozioni forti a chi cerca prestazioni e allo stesso tempo si adegua alle ultime normative Euro 7. La Casa tedesca ha dimostrato ancora una volta di saper affrontare nuove sfide con autorevolezza, senza allontanarsi dalla propria tradizione sportiva.

Gli aggiornamenti non si fermano però alla sola meccanica. L’equipaggiamento della BMW X3 viene arricchito con nuove cuciture sulla plancia, luci ambientali all’interno dei vani portaoggetti e protezioni in acciaio per il bagagliaio. Non manca nemmeno una superficie in PVC Softskin posizionata davanti al display sulla plancia, un dettaglio che contribuisce alla percezione di qualità dell’abitacolo.

Il pacchetto Black resterà un’esclusiva della X3 M50 xDrive e non sarà proposto sulle altre versioni. Gli altri modelli della serie X3 riceveranno comunque, sempre a partire da dicembre, una serie di miglioramenti specifici, come indicato nel comunicato ufficiale diffuso dalla Casa bavarese.

Fonte: TecnoAndroid