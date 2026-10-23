Samsung Googe Lock: Dropship fatica con iPhone, la correzione è già pronta

Da qualche giorno Samsung Dropship, il modulo di Good Lock che consente di trasferire file rapidamente tra dispositivi diversi, fatica parecchio a condividere contenuti con gli iPhone. Il problema non è passato inosservato e gli sviluppatori lo hanno già riconosciuto apertamente. Anzi, hanno confermato di aver individuato una soluzione che sarà distribuita con il prossimo aggiornamento, atteso nel corso del mese prossimo. Per chi usa lo strumento con regolarità si tratta quindi di un disagio temporaneo, con una correzione già pronta a essere rilasciata.

Va detto che oggi l’interesse attorno a questa funzione è probabilmente un po’ più tiepido rispetto al passato. Il motivo sta nel fatto che Quick Share ora supporta AirDrop e quindi una parte degli utenti ha già a disposizione un canale diretto verso i prodotti Apple. Il punto però è che non si tratta di una soluzione universale, perché funziona soltanto con modelli ben precisi di smartphone. Ed è proprio qui che Dropship conserva ancora un suo spazio.

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Che cos’è Dropship e perché ha ancora senso

Prima che Quick Share iniziasse a dialogare con AirDrop, Dropship rappresentava una delle poche strade alternative per far passare file tra gli smartphone Samsung e i dispositivi della mela morsicata. Un ponte tra due mondi che per anni sono rimasti piuttosto chiusi l’uno verso l’altro, almeno sul fronte della condivisione immediata.

Il servizio permette di inviare fino a 5 GB di dati al giorno, una soglia più che dignitosa per foto, video e documenti di uso quotidiano. È stato progettato principalmente per gli utenti della Corea del Sud, il che spiega perché non sia così conosciuto altrove. Questo non ha impedito ad alcune persone in altri Paesi di farlo funzionare comunque, installandolo manualmente sul proprio telefono. Una piccola comunità di appassionati che, evidentemente, ha trovato nello strumento una risposta concreta a un’esigenza reale.

Proprio per questo il malfunzionamento delle ultime settimane pesa soprattutto su chi possiede un dispositivo Samsung escluso dalla compatibilità con AirDrop. Per loro Dropship resta in pratica l’opzione più comoda per comunicare con gli iPhone di amici, familiari o colleghi.

Gli errori segnalati e le alternative consigliate

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato problemi durante l’invio di file verso gli smartphone di Cupertino. Il trasferimento non è del tutto impossibile, sia chiaro, ma fallisce molto più spesso di quanto vada a buon fine. Una situazione frustrante, perché costringe a ripetere l’operazione più volte senza alcuna garanzia di successo.

Il messaggio di errore che compare è in genere qualcosa sulla falsariga di “Le coordinate inserite non sono corrette oppure l’elemento è scaduto”. Una formula poco chiara per chi non ha dimestichezza con il funzionamento interno del servizio e che non aiuta a capire dove stia davvero il problema.

Fonte: TecnoAndroid