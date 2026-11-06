Black Friday Unieuro: offerte in anticipo fino all’11 novembre

Il Black Friday Unieuro è partito con largo anticipo rispetto alla data ufficiale. La catena di elettronica, insieme a MediaWorld, ha scelto di non aspettare la fine del mese e ha lanciato subito il suo Celebrity Black Friday, una tornata di offerte attiva fino al prossimo 11 novembre. Novembre resta il mese più atteso da chi cerca un affare, tra Black Friday e Cyber Monday, ma negli ultimi tempi la stagione degli sconti si è allungata parecchio. Prima durava pochi giorni, oggi copre intere settimane. Ed è probabile che, superata la scadenza dell’11 novembre, arrivino nuove promozioni pronte ad accompagnare gli acquirenti fino al venerdì nero vero e proprio.

Sconti veri o solo marketing? Cosa dice la direttiva Omnibus

Ogni volta che si parla di offerte “folli” torna lo stesso dubbio. Si tratta di ribassi reali o di semplici operazioni commerciali ben confezionate? Su questo fronte c’è poco da temere. Dal 2023 in Italia è stata recepita la direttiva europea Omnibus, che obbliga chiunque pubblicizzi una riduzione di prezzo a indicare sia il prezzo consigliato sia il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Lo sconto va calcolato proprio partendo da quest’ultimo valore, e così diventa semplice capire se una promozione è davvero conveniente oppure no.

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Sul sito di Unieuro ogni scheda prodotto riporta il Prezzo precedente e il Prezzo consigliato. Quando compare soltanto il secondo vuol dire che quell’articolo non ha mai ricevuto alcun ribasso da quando è arrivato sul negozio online dell’azienda. Di solito capita con le novità uscite da poche settimane. Nella pagina dedicata alle promozioni c’è poi un menu laterale che raccoglie tutte le categorie coinvolte. Gli appassionati di tecnologia trovano Telefonia e smartphone, Computer e tablet e Console. Chi invece deve cambiare il televisore del salotto o la lavatrice può puntare su Piccoli e Grandi Elettrodomestici e su TV, DVD e Home Cinema. Completano l’elenco Fotocamera e Videocamera, Audio, iPod e Hi Fi e Tempo Libero.

Le offerte più interessanti tra notebook, smartwatch ed elettrodomestici

Tra le proposte con la percentuale di sconto più alta, calcolata sempre sul prezzo minimo dell’ultimo mese, spicca il Samsung Galaxy Book4 Edge. Il portatile monta un display da 15,6 pollici ad alta risoluzione e un processore Qualcomm Snapdragon X, che garantisce prestazioni elevate e un accesso rapido alle funzioni di intelligenza artificiale, Microsoft Copilot compreso. La dotazione si chiude con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Per gli amanti dell’espresso c’è la De’Longhi Magnifica Start, macchina automatica che lavora sia con i chicchi sia con il caffè macinato e promette un risultato da bar. Con un solo tocco prepara quattro bevande diverse, cioè Espresso, Coffee, Cappuccino e Acqua calda. Molto pratico il pannello di controllo, interamente soft touch.

Chi usa un iPhone può guardare ad Apple Watch SE 3 GPS, lo smartwatch che si abbina in modo naturale al telefono di Cupertino. Offre parecchie funzioni essenziali per salute e attività fisica, permette di ricevere tutte le notifiche, gestire le chiamate e usare le app direttamente dal polso. I quadranti si possono personalizzare e la scelta dei cinturini spazia tra colori, stili e materiali differenti.

In cucina trova posto un microonde Whirlpool con diverse modalità d’uso. Oltre al classico riscaldamento ci sono la funzione grill e quella che mantiene la temperatura. Non mancano Jet Start, che porta subito l’apparecchio alla massima potenza per 30 secondi, e il programma Yogurt, pensato per far fermentare lo yogurt fatto in casa senza fatica.

L’ultima proposta riguarda una lavatrice slim da 7 kg, capiente ma con uno spessore contenuto. Include un ciclo a pieno carico che dura appena 28 minuti e un programma specifico contro oltre 24 tipi di macchie. A ogni lavaggio il cassetto del detersivo si pulisce in automatico, mentre la certificazione in classe A assicura un buon risparmio energetico.

Fonte: TecnoAndroid