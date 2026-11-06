Sony vola con Spider-Man, Nintendo arranca con Switch 2

Sony vola mentre Nintendo arranca con Switch 2, e gli ultimi risultati finanziari dei due colossi giapponesi lo mettono nero su bianco. Due traiettorie che vanno in direzioni quasi opposte e che fotografano bene una fase piuttosto particolare per l’intera industria, dove i grandi successi non bastano più a garantire conti sereni a tutti allo stesso modo.

Il mercato dei videogiochi vive infatti una situazione curiosa. Le console continuano a vendere, trascinate da franchise capaci di attirare milioni di appassionati in ogni angolo del mondo, eppure produrre l’hardware costa sempre di più. È proprio dentro questa contraddizione che si gioca la partita tra le due aziende, con conseguenze che cambiano parecchio da un caso all’altro, anche perché le fonti di entrata dei due gruppi non sono affatto le stesse.

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Sony supera le attese con un utile in crescita del 45%

Da una parte c’è Sony, che ha chiuso il trimestre con un aumento del 45% dell’utile operativo, arrivando a toccare circa 3,4 miliardi di euro. Un dato che è andato oltre le previsioni degli analisti, e non di poco, visto che il gruppo ha deciso di ritoccare verso l’alto le stime sugli utili dell’intero esercizio. La revisione è del 9%, un segnale piuttosto chiaro di fiducia sull’andamento dei prossimi mesi.

Numeri del genere, in un periodo in cui realizzare console è diventato più oneroso, non sono scontati. La società di Tokyo riesce a muoversi con una certa tranquillità perché il suo business non poggia su una sola gamba. E questo, a conti fatti, si sta rivelando un vantaggio enorme rispetto a chi dipende quasi esclusivamente dal mondo del gaming.

Il peso del cinema e di Spider Man: Brand New Day

La vera sorpresa arriva però da un settore che con i videogiochi c’entra fino a un certo punto. A dare una spinta decisiva ai conti è stato l’intrattenimento cinematografico, con il successo di Spider Man: Brand New Day che ha contribuito in modo sostanziale alla crescita registrata nel trimestre. Il film ha fatto la sua parte, e anche qualcosa in più.

Questo risultato racconta bene quanto sia importante per Sony poter contare su attività molto diverse tra loro. Il gruppo spazia dai videogiochi al cinema, passando per la musica e i semiconduttori, e questa varietà permette di compensare le difficoltà di un comparto con i buoni risultati di un altro. Quando l’hardware pesa sui margini, insomma, c’è sempre un’altra divisione pronta a tenere in equilibrio il bilancio complessivo dell’azienda.

È una differenza strutturale che spiega gran parte del divario con Nintendo. La casa di Kyoto, con Switch 2, sta perdendo terreno in una fase in cui i costi di produzione delle console continuano a salire. Pur potendo contare su franchise amatissimi, la sua attività resta concentrata sul gaming, mentre la rivale distribuisce il rischio su più fronti. Ed è proprio questa diversificazione, cinema in testa grazie all’ultimo capitolo dell’Uomo Ragno, ad aver consentito a Sony di chiudere il trimestre con un utile operativo cresciuto del 45% e di alzare del 9% le previsioni per l’intero esercizio.

Fonte: TecnoAndroid