Cadillac Escalade V Checo Perez Edition: 11 esemplari da 691 CV

Cadillac ha deciso di rendere omaggio a Sergio Perez con una serie speciale che in Messico ha già il sapore del pezzo da collezione. Si chiama Escalade V Checo Perez Edition ed è un tributo a uno dei piloti più sottovalutati della Formula 1, un nome che per i tifosi messicani conta parecchio. Il pilota di Guadalajara, protagonista con la Red Bull Racing fino al 2024, ha collezionato 39 podi nella massima categoria del motorsport e ha chiuso il 2023 da vice campione del mondo. Con 299 partenze alle spalle si prepara a celebrare un traguardo importante proprio nella prossima gara di casa, sul tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez.

Il team Cadillac, che lo ha voluto con forza nel 2025, ha costruito attorno a lui un’edizione limitata con insegne numerate, dettagli estetici dedicati e un’assegnazione riservata esclusivamente al Messico. Il SUV è stato presentato nei giorni scorsi ed è già arrivato nelle concessionarie. Gli esemplari saranno appena 11 e il numero non è casuale, visto che richiama quello di gara del pilota.

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Un prezzo da capogiro per pochi fortunati

Per mettere le mani su questa edizione limitata servono 4.099.000 pesos messicani, cioè circa 195.385 euro. Ogni unità porta una targhetta numerata con la firma dell’ex pilota di Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e RB, e la produzione resta confinata al mercato locale. Del resto Checo rappresenta per il Messico quello che Senna rappresentava per il Brasile in Formula 1, e guardando al presente lo stesso discorso potrebbe valere per Kimi Antonelli con l’Italia. Agli occhi dei suoi sostenitori Perez è diventato molto più di un semplice pilota.

Sotto il cofano lavora il classico motore V8 sovralimentato da 6,2 litri, capace di erogare 691 CV (509 kW) e 885 Nm di coppia. La potenza passa a terra attraverso un cambio automatico a 10 rapporti e la trazione integrale. Nonostante una stazza decisamente imponente, il SUV americano scatta da 0 a 97 km/h in 4,4 secondi, un dato che fa una certa impressione su un mezzo di queste dimensioni.

Dotazione ricca e dettagli che strizzano l’occhio alla Formula 1

La serie V conserva tutti gli elementi che l’hanno resa riconoscibile. Ci sono le valvole di scarico attive, i freni Brembo anteriori a sei pistoncini, il differenziale autobloccante elettronico, le sospensioni pneumatiche Air Adaptive Ride e la modalità V Mode. La versione dedicata a Perez aggiunge poi il pacchetto V Sport, che porta in dote sedili executive riscaldati, ventilati e massaggianti, tavolini a scomparsa e una console di controllo per chi viaggia dietro. Completano il quadro le tecnologie di sicurezza attiva e due anni di OnStar Premium con dati illimitati.

Le colorazioni disponibili sono due, bianco e nero, mentre l’abitacolo è curato con richiami pensati per gli appassionati di Formula 1. A colpire sono soprattutto le due targhette numerate, dall’1/11 all’11/11, che riproducono la firma del pilota e trovano posto sul montante B e sulla console centrale. Il copri motore in fibra di carbonio resta a vista invece di essere nascosto e sfoggia il logo della F1. Chiudono la lista i pedali sportivi e gli specchietti laterali che proiettano a terra la grafica V Series della Escalade V Checo Perez Edition.

Il risultato è un SUV che unisce lusso, prestazioni e un legame diretto con la carriera di Sergio Perez, costruito in soli 11 esemplari e destinato unicamente ai clienti messicani.

Fonte: TecnoAndroid