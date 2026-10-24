Xbox Cloud Gaming senza Game Pass: pacchetti a ore da 3,50 euro

Xbox ha deciso di aprire Xbox Cloud Gaming anche a chi non ha un abbonamento Game Pass, e lo fa con una formula a ore che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. La novità è al momento riservata ai beta tester del programma Insider, cioè agli utenti che provano in anteprima le funzioni ancora in fase di rodaggio. Il meccanismo è semplice: si acquista un certo numero di ore di gioco in streaming e le si consuma come si preferisce. Dieci ore costeranno circa 3,50 euro, mentre il pacchetto più corposo arriva a 50 ore per circa 10 euro.

Per capire la portata della scelta bisogna ricordare come funzionava finora l’accesso al cloud gaming di casa Microsoft. Il servizio era legato a doppio filo all’abbonamento, quindi chi voleva giocare in streaming doveva per forza passare dal Game Pass. Adesso quel vincolo viene allentato, almeno per una parte degli utenti, e prende forma un’alternativa pensata per chi gioca in modo saltuario o semplicemente non vuole impegnarsi con un canone ricorrente.

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Come funzionano i pacchetti a ore

L’idea di fondo ricorda un po’ le vecchie ricariche telefoniche. Si compra un pacchetto di ore, lo si usa fino a esaurimento e poi, se serve, se ne acquista un altro. Tra le opzioni annunciate c’è quella da 10 ore, che rappresenta il punto d’ingresso più accessibile, e c’è quella da 50 ore che costituisce il taglio massimo disponibile. Non si parla quindi di un’unica tariffa ma di una piccola gamma di soluzioni, con la possibilità di scegliere in base a quanto tempo si prevede di passare davanti allo schermo.

Facendo due conti la differenza tra i tagli salta all’occhio. Con il pacchetto da 10 ore ogni ora di gioco costa all’incirca 35 centesimi. Con quello da 50 ore il costo orario scende intorno ai 20 centesimi, quasi la metà. Una logica piuttosto classica, insomma, dove chi compra di più risparmia sul singolo utilizzo. Per chi gioca qualche sera al mese il pacchetto piccolo può bastare e avanzare, mentre chi passa diversi pomeriggi in streaming troverà più conveniente l’opzione più ampia.

Una fase di prova riservata agli Insider

Va sottolineato che per ora si tratta di una fase beta. L’accesso senza abbonamento è stato reso disponibile solo ai partecipanti al programma Insider di Xbox, che da sempre fa da banco di prova per le novità prima di un eventuale debutto su larga scala. È proprio in questo contesto che Microsoft raccoglie riscontri e verifica il funzionamento delle nuove funzioni sul campo.

La formula a consumo rappresenta comunque un cambio di approccio rispetto al passato, perché separa per la prima volta lo streaming dei giochi dall’abbonamento. Chi finora aveva guardato a Xbox Cloud Gaming con curiosità ma senza voler sottoscrivere il Game Pass ha davanti una porta d’ingresso diversa, più leggera e legata solo all’effettivo tempo di gioco. Al momento il listino comprende il pacchetto da 10 ore a circa 3,50 euro e quello massimo da 50 ore a circa 10 euro, entrambi accessibili ai beta tester del programma Insider.

Fonte: TecnoAndroid