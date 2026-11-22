La Bentley Torcal FRGMT nasce dall’incontro tra due mondi che raramente si sfiorano, cioè l’eleganza artigianale di Crewe e lo streetwear giapponese di Hiroshi Fujiwara. Si tratta della prima serie speciale dedicata al nuovo SUV elettrico della Casa britannica, prodotta in appena 20 esemplari destinati a tutto il mondo. Il risultato è una vettura che rompe parecchio con l’immagine tradizionale del marchio, puntando su una carrozzeria nera, cerchi da 22 pollici e interni blu.

Per chi non lo conoscesse, Hiroshi Fujiwara è considerato uno dei padri della scena Ura Harajuku e una delle figure più influenti a livello globale nel mondo dello streetwear. Ha firmato la linea HTM di Nike e la linea Fenom di Levis, e già all’inizio degli anni ’90 aveva lanciato il suo primo marchio, Good Enough, con una visione pionieristica legata all’hip hop e una grafica minimal. Trasferire quello stile pop su una Bentley ha richiesto il lavoro degli specialisti di Mulliner, il reparto che a Crewe si occupa delle personalizzazioni più spinte. La Torcal, del resto, si è già fatta notare ancora prima di vederla circolare. Il SUV urbano completamente elettrico avrebbe dovuto debuttare a metà del 2026 come prima Bentley a zero emissioni, ma i tempi si sono allungati. Curiosa anche l’origine del nome, che deriva da El Torcal de Antequera, un insieme di formazioni rocciose in Spagna.

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La firma di Fragment Design sulla prima Bentley elettrica

Credits: TecnoAndroid

In Giappone lo stilista e musicista è considerato un vero genio, e sul modello elettrico ha lavorato in prima persona. La sigla FRGMT richiama Fragment Design, lo studio fondato da Fujiwara nel 2003, e la collaborazione mostra il volto più pop della Casa inglese proprio in una fase in cui il brand cerca di avvicinare una clientela nuova. Per Bentley è anche il primo allestimento su misura dedicato alla sua prima auto elettrica, un dettaglio non da poco.

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Fuori la Bentley Torcal FRGMT si presenta con la carrozzeria Beluga pastello, il nero tipico del marchio, abbinata a dettagli scuriti e finiture Anthracite Satin. Colpiscono i cerchi Vortex da 22 pollici completamente neri, mentre il logo FRGMT compare sui parafanghi anteriori e sulla coda. L’idea è unire la cura meticolosa degli artigiani britannici alla visione minimalista del designer, che nel frattempo è diventato anche brand ambassador. Nel corso della carriera Fujiwara ha collaborato con alcuni dei marchi più noti al mondo, mescolando discipline creative diverse per dare nuove prospettive a nomi del lusso già affermati.

Un abitacolo che lavora per sottrazione

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Dentro la musica cambia ancora. Gli interni utilizzano una pelle di alta qualità che accosta il blu Imperial Blue al nero Beluga, con cuciture incrociate realizzate rigorosamente a mano dagli artigiani di Crewe e impiallacciature in nero lucido. Anche il battitacco ha una sua personalizzazione, e sui pannelli delle porte spiccano le grafiche Bentley x FRGMT. È un approccio in cui i particolari si scoprono soltanto guardando da vicino, coerente con la filosofia di Fragment Design che da sempre toglie anziché aggiungere. Un cambio di passo netto rispetto allo sfarzo luminoso della tradizione anglosassone.

Non è stato ancora chiarito se la serie speciale sarà disponibile sia sulla Torcal da 821 CV sia sulla versione S da 888 CV. Sul mercato americano il SUV a batteria parte da circa 200.000 euro al cambio attuale, mentre l’edizione firmata dal designer nipponico avrà un prezzo decisamente più alto. Non è la prima volta che Fujiwara mette mano a un’auto di lusso. Nel 2021 aveva griffato le Maserati Ghibli Operanera e Operabianca, realizzate in 175 esemplari, e tre anni più tardi aveva inaugurato il programma Fuoriserie By con due MC20 Cielo. Stavolta ha scelto di legare il proprio nome alla storia di Bentley, convinto in particolare dalla sua Continental GT.

Fonte: TecnoAndroid