Lungo alcune strade nazionali del nord est della Francia sono comparse delle scatole blu montate in cima a pali metallici, e a prima vista molti automobilisti le hanno scambiate per autovelox di ultima generazione. Non lo sono affatto. Questi dispositivi servono a riscuotere una tassa ecologica destinata ai mezzi pesanti, una sorta di pedaggio calcolato sui chilometri percorsi. Le installazioni più recenti si trovano nel dipartimento della Marna, territorio che oltre al capoluogo comprende città come Reims, Épernay e Sézanne.

Chi ha percorso di recente la RN44 o la RN4 potrebbe aver pensato a un nuovo sistema di controllo della velocità. Niente a che vedere nemmeno con le blue box americane. All’interno dei pali si trovano le unità di contribuzione ecologica per i veicoli pesanti, pensate per far funzionare un pedaggio chilometrico che riguarda soltanto i mezzi sopra le 3,5 tonnellate impegnati nel trasporto merci sulla rete stradale regionale.

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Quando partirà l’ecotassa e quanto costerà ai camion

Il calendario prevede che le scatole blu entrino davvero in funzione dal 2027. A quel punto applicheranno una tariffa che la Federazione Nazionale dei Trasporti Stradali (FNTR) stima intorno ai 15 centesimi al chilometro. La misura coprirà 525 chilometri di strade nella regione del Grand Est e di questi ben 145 si trovano nella sola Marna, soprattutto lungo le due arterie nazionali RN4 e RN44.

Per adesso però i dispositivi restano spenti. Il consigliere regionale Thibaut Duchêne ha chiarito che i segnali non sono ancora attivi e che al momento non esistono né misure preventive né sanzioni. La messa in funzione dipende dall’assegnazione di un appalto pubblico e proprio per questo serve programmare con largo anticipo l’installazione tecnica. Le autorità regionali puntano ad accendere il sistema entro il 2 aprile 2027, una tabella di marcia studiata apposta per evitare ritardi che finirebbero per far slittare l’avvio dell’ecotassa.

La protesta degli autotrasportatori e il piano da 2,1 miliardi

Il mondo dell’autotrasporto non ha preso bene la novità. I camionisti si sono mobilitati con diverse proteste, tra cui quella del 15 ottobre scorso davanti alla sede del Consiglio regionale a Metz, dove hanno chiesto con forza di sospendere la normativa. Sul tavolo ci sono ora discussioni e trattative con le varie parti coinvolte nel tentativo di arrivare a un’intesa.

La posta in gioco è alta. Secondo le prime previsioni il prelievo sui veicoli pesanti dovrebbe portare nelle casse del Grand Est circa un miliardo di euro in dieci anni. Questa somma verrà reinvestita nella modernizzazione della rete viaria, all’interno di un programma stradale regionale che vale complessivamente 2,1 miliardi di euro e si estende fino al 2035. In pratica la Francia ha individuato nel contributo ecologico lo strumento per finanziare interventi che puntano anche a migliorare la sicurezza.

Tra i progetti più rilevanti del piano figura la tangenziale ovest di Vitry, con un costo stimato di 250 milioni di euro. La nuova fase dei lavori comunque non partirà prima del 2027 e sarà accompagnata da una revisione degli studi di fattibilità. Nel frattempo i dati raccolti dalle scatole blu verranno impiegati per sostenere il trasporto regionale dei prossimi anni.

Fonte: TecnoAndroid