Come fa un polpo a infilarsi in un buco più piccolo del proprio corpo? Senza scheletro e con otto tentacoli morbidi, questo animale riesce a scivolare attraverso fessure strettissime, un talento che gli serve per sfuggire ai predatori o per catturare le prede. Oggi uno studio condotto da un gruppo di ricerca guidato dall’Università Nazionale di Singapore, insieme ad altre istituzioni, ha ricostruito passo dopo passo il meccanismo, scoprendo che il passaggio segue una sequenza di tre o quattro fasi a seconda delle dimensioni del foro. Una capacità che interessa parecchio anche alla robotica.

Fino ad ora, come ha spiegato uno degli autori, non esisteva alcuna informazione sul modo in cui il polpo attraversa aperture molto più strette del suo corpo. Si ipotizzava che l’animale costruisse i movimenti complessi combinando gesti più semplici e stereotipati, le cosiddette primitive motorie, come la propagazione della flessione dalla base del tentacolo verso la punta, l’estensione, la torsione e l’irrigidimento. Si sapeva anche che, quando infila un singolo braccio in un’apertura, il cefalopode adatta questi movimenti alla situazione. Su come facesse passare l’intero corpo, però, mancavano dettagli concreti.

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Polpo nei fori stretti: tre o quattro fasi, in base alla grandezza del buco

Per osservare il fenomeno i ricercatori hanno diviso una vasca con una lastra acrilica trasparente dotata di un unico foro di dimensioni variabili, bloccando ogni altra via e filmando gli animali durante il passaggio. Nell’esperimento sono stati coinvolti tre esemplari subadulti di polpo comune (Octopus vulgaris), usando la distanza tra gli occhi come misura della taglia. Un individuo, con occhi distanti tra 15 e 20 mm, ha affrontato un’apertura di 20 mm di diametro, considerata quindi un “foro grande”. Gli altri due, con una distanza tra 30 e 35 mm, sono stati messi alla prova con un buco di 30 mm, definito “foro piccolo” perché più stretto rispetto alla loro misura.

In entrambi i casi l’animale allungava prima un braccio dall’altra parte per esplorare, poi faceva passare diversi tentacoli in sequenza, mentre testa, mantello e i bracci rimanenti restavano sul lato di partenza. Con il foro grande, a quel punto, spingeva con i tentacoli già passati contro la lastra e tirava a sé tutto il resto. Con il foro piccolo le cose cambiavano un po’. Il polpo ruotava il corpo verso l’alto spingendo più a fondo le basi dei bracci per allargare il varco, poi torceva e stendeva i tentacoli finché passavano tutti. Solo nella quarta fase tornava nella posizione iniziale e faceva uscire per ultimi testa e mantello, che dalle immagini di profilo appare deformato per ridurne il diametro.

Sui 30 tentativi riusciti, con il foro grande la manovra in tre fasi è comparsa 14 volte e quella in quattro mai. Con il foro piccolo, invece, una sola volta tre fasi e ben 15 volte quattro. L’analisi statistica ha collegato la scelta alla differenza relativa tra taglia dell’animale e dimensione dell’apertura. È emersa anche una certa preferenza nell’uso dei bracci, con quelli anteriori più coinvolti e i due sul lato sinistro scelti più spesso per aprire la strada, forse per un’asimmetria del dispositivo che rendeva più facile vedere dall’altra parte. Nella seconda fase passavano da 3 a 5 tentacoli, quasi sempre 4. Il ruolo del mantello non è stato analizzato in modo sistematico e sarà oggetto di ricerche future.

Dai fondali ai robot morbidi

Altri test hanno coinvolto quattro giovani polpi messicani (Octopus maya) di quattro mesi, con occhi distanti tra 10 e 15 mm, che non hanno nemmeno provato ad attraversare un foro di 10 mm. Due di loro, davanti a un’apertura di 20 mm, sono passati ogni volta in tre fasi. In una prova con buchi di varie misure, un esemplare ha tentato prima il più stretto fallendo, per poi riuscire con quello più largo. Lo studio ha comunque dei limiti, visto che ogni polpo comune è stato testato in una sola condizione e quindi non si può distinguere l’effetto della dimensione del foro da quello delle differenze individuali. Nella procedura a quattro fasi, inoltre, i tempi tendevano ad allungarsi a ogni tentativo, forse per la crescita dell’animale o per un calo della voglia di esplorare.

Secondo gli autori il segreto potrebbe stare in movimenti coordinati dei singoli bracci, guidati da un comando di livello superiore, anche se non è chiaro se si tratti di un’azione unica, di una combinazione di gesti semplici o di qualcosa che si regola di volta in volta. Questa logica potrebbe aiutare a controllare in modo più semplice i robot flessibili. Molte macchine per la ricerca tra le macerie oggi hanno forme allungate simili a un serpente, ma la miniaturizzazione sacrifica sensori e capacità operative. Il gruppo spera di applicare quanto osservato al controllo di robot a corpo morbido destinati alle zone colpite da disastri e all’esplorazione del mare aperto.

Fonte: TecnoAndroid