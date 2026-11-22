Una sonda sovietica scomparsa nel 1988 potrebbe nascondersi dietro 1998 KY26, il piccolo asteroide che da tempo mette in difficoltà gli astronomi con un’accelerazione decisamente insolita per un oggetto di questo tipo. A sostenerlo è Avi Loeb, astronomo noto per le sue teorie spesso controverse sui corpi misteriosi che attraversano lo spazio. Questa volta niente alieni, però. Nella sua ipotesi c’è un veicolo spaziale perso decenni fa e mai più ritrovato.

Per molto tempo si era pensato che 1998 KY26 fosse una cosiddetta cometa oscura, ma uno studio recente ha mostrato che l’oggetto è troppo caldo per rientrare in quella categoria. Da quel momento tutte le speranze si erano concentrate su Hayabusa 2, la sonda giapponese che, dopo aver completato la sua missione sull’asteroide Ryugu, aveva puntato proprio verso questo enigma.

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1998 KY26: Hayabusa 2 cambia destinazione

Le cose però sono andate diversamente. L’agenzia spaziale giapponese JAXA ha annunciato la cancellazione di questa parte della missione. La sonda continuerà a lavorare ma verrà indirizzata verso un altro asteroide. Il motivo è tecnico: lo scorso agosto uno dei quattro motori ionici di Hayabusa 2 ha subito un guasto e senza quel propulsore il veicolo non ha più la spinta necessaria per lasciare la sua orbita attorno al Sole e raggiungere 1998 KY26.

Il nuovo bersaglio si chiama 2015 BM510 ed è a sua volta piuttosto curioso, visto che ruota molto più in fretta della maggior parte degli asteroidi, con un periodo di rotazione di appena 49 minuti. Nonostante questo, gli occhi della comunità scientifica restano puntati soprattutto sul vecchio obiettivo. Ed è proprio in questo vuoto che si sono fatte strada le ipotesi più azzardate.

L’idea di Avi Loeb su Phobos 1

Le misurazioni più recenti indicano che 1998 KY26 ha un diametro di 11 metri, parecchio meno di quanto stimato in passato. Secondo Loeb queste dimensioni sarebbero compatibili con quelle di Phobos 1, la sonda sovietica che nel 1988 perse la rotta mentre era diretta verso Marte. Un probabile errore umano provocò un grave sbaglio nella traiettoria e il veicolo andò perduto per sempre. L’Unione Sovietica tentò più volte di riattivarlo, poi decise di abbandonarlo e di puntare tutto su Phobos 2, che invece riuscì a entrare in orbita marziana. Prima di sparire del tutto, Phobos 1 aveva scattato 140 fotografie del Sole di ottima qualità.

Dato che l’URSS non seguì più la sonda, oggi nessuno sa dove si trovi. Ecco perché all’astronomo sembra una candidata interessante per spiegare il comportamento dell’asteroide. Va detto che Phobos 1 era in viaggio verso Marte e quindi la sua traiettoria originale non somiglierebbe affatto a quella dell’oggetto misterioso. Stando ai calcoli del gruppo di Loeb, però, bastrebbero poche spinte per portare plausibilmente la sonda sulla stessa orbita del corpo celeste. C’è poi la questione della luminosità: il bagliore registrato su 1998 KY26 sarebbe coerente con il riflesso della luce solare sui pannelli solari di Phobos 1, che a loro volta produrrebbero l’energia sufficiente per ottenere la spinta necessaria.

Gli scienziati restano scettici

Com’era prevedibile, attorno alla proposta non esiste alcun consenso scientifico. Gran parte degli astronomi che hanno studiato 1998 KY26 considera molto più plausibile che si tratti semplicemente di un asteroide. Una volta scartata l’ipotesi della cometa oscura, infatti, ne è stata avanzata un’altra secondo cui la radiazione solare e l’emissione termica basterebbero a giustificare l’accelerazione dell’oggetto, senza bisogno di manovre così specifiche.

Questa spiegazione regge meglio, pur con qualche lacuna, mentre quella della sonda sovietica porta con sé molte più condizioni difficili da giustificare. Con Hayabusa 2 fuori gioco, nessun’altra missione prevede di avvicinarsi a 1998 KY26 nel prossimo futuro e per ora non è possibile stabilire con certezza perché acceleri in un modo così insolito.

Fonte: TecnoAndroid