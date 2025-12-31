Bentley: il nuovo SUV elettrico prende sempre più forma

A quanto pare, Bentley continua la propria corsa all’interno delle auto elettriche e nel corso del 2026 un nuovo SUV elettrico sarà presentato, quest’ultimo è stato definito come Urban SUV e andrà a posizionarsi al di sotto della Bentayga, i test di sviluppo sono attualmente in corso come dimostrato da numerose foto trapelate online.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi come sarà fatta questa vettura e alcuni designer hanno cercato di offrirci uno sguardo sul futuro con qualche render.

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Come sarà la vettura

Nello specifico, la parte anteriore del nuovo SUV di Bentley offrirà un design che lo renderà decisamente diverso rispetto agli attuali modelli disponibili, nello specifico non sarà presente una grande griglia anteriore per raffreddare il motore ma sarà presente comunque una griglia chiusa, probabilmente in palette con la carrozzeria che avrà delle forme decisamente ispirate a quelle del concept EXP15.

Per quanto riguarda invece i fari, questi ultimi saranno caratterizzati da forme allungate simili a quelle della Mulliner Batur, posteriormente invece avremo a disposizione dei gruppi ottici a sviluppo orizzontale e dalle forme sottili.

Parliamo invece dell’abitacolo, nello specifico dovrebbe esserci tratta tecnologia con un’abbondanza di schermi che probabilmente saranno un richiamo alla nuova Porsche Cayenne elettrica, posteriormente al volante è presente la strumentazione digitale con un aspetto più interessante caratterizzato dall’ampio display verticale curvo che offrirà il sistema multimediale.

Il nuovo SUV elettrico di Bentley dovrebbe sfruttare la nuova piattaforma PPE in grado di supportare la tecnologia con architettura a 800 V in modo da garantire ricarica ad altissima potenza, nello specifico si parla della possibilità di recuperare la bellezza di 160 km di autonomia in appena sette minuti, per quanto riguarda invece i motori montati a bordo, si vocifera che questi ultimi potrebbero essere i medesimi presenti sulla Porsche Cayenne elettrica, l’unica cosa che resta da fare è attendere il 2026 quando il modello verrà rivelato.