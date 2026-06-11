Always On Display e Theme Park: doppio aggiornamento Samsung in arrivo

Always On Display torna sotto i riflettori grazie a una doppia tornata di aggiornamenti firmati Samsung, che insieme alla popolare app Theme Park riceve novità pensate per chi ama mettere mano alla personalizzazione del proprio smartphone. Due app diverse, due percorsi distinti, ma un unico filo conduttore: rendere l’esperienza One UI più curata e meno noiosa. Vediamo cosa cambia davvero.

Cosa porta il nuovo aggiornamento di Always On Display

Partiamo dall’app che gestisce una delle funzioni più amate sugli smartphone Samsung. Sul Galaxy Store è arrivato l’aggiornamento alla versione 8.9.36.23, e stando al changelog ci troviamo davanti a una nuova interfaccia utente e ad animazioni inedite per le celebrazioni dei gol di Google Sport, oltre che per i momenti chiave nella Now Bar.

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Cosa sia cambiato nel dettaglio, a dirla tutta, non è ancora del tutto chiaro. L’impressione però è che Samsung e Google abbiano lavorato a questo ritocco proprio in vista dell’inizio dei Mondiali. La speranza, neanche troppo nascosta, è che l’update riesca finalmente a sbloccare i malfunzionamenti della funzione Sport Google nella Now Bar, che ormai da diversi mesi praticamente non funziona. Probabilmente ci torneremo sopra nelle prossime settimane.

Al momento la distribuzione sembra riguardare soltanto i dispositivi con One UI 8.5, ma non è escluso un allargamento anche ad altri modelli. Su questo fronte, Samsung ha quasi terminato il rilascio della nuova release, mentre vanno avanti i lavori sulla One UI 9 basata su Android 17.

Theme Park, le novità per la personalizzazione

Anche Theme Park si aggiorna sul Galaxy Store, e qui parliamo di una delle app più apprezzate dell’intera suite Good Lock. Per chi non la conoscesse, permette di modificare un’infinità di elementi dell’interfaccia One UI: temi, tastiera, pannello dei quick settings, icone, pannello del volume e via dicendo. Insomma, uno strumento che fa la gioia di chi non si accontenta delle impostazioni di fabbrica.

La versione in distribuzione, anche in Italia, è la 1.1.02.01. Il changelog parla di alcune novità dedicate alla One UI 9 e non solo. Nello specifico ci sono miglioramenti nella personalizzazione della tastiera, con nuovi design per i vari tasti, e ritocchi alle icone dinamiche e alle anteprime per le app Orologio e Calendario, sempre lato One UI 9. Per il resto troviamo affinamenti nella regolazione dei colori e nella qualità complessiva dei temi, passi avanti sull’usabilità generale e la solita correzione di bug.

Come scaricare i due aggiornamenti

Sia Always On Display sia Theme Park si aggiornano attraverso il Galaxy Store. La procedura è semplice: basta aprire lo store e andare su Menu, poi Aggiornamenti. In alternativa si può tenere premuto sull’icona e scegliere la voce Aggiorna applicazioni. Se l’update non dovesse comparire subito, conviene riprovare dopo qualche minuto, perché la distribuzione potrebbe non aver ancora raggiunto tutti i dispositivi.