Benessere digitale, Guarda avanti chiude nel 2027 e spunta Gemini

Google ha deciso di dire addio a una delle funzioni storiche di Benessere digitale, la suite che su Android aiuta a tenere sotto controllo il tempo passato davanti allo schermo e a frenare l’uso delle applicazioni più “appiccicose”. Si parla di Guarda avanti, lo strumento destinato a sparire, e adesso si conosce anche il periodo in cui verrà dismesso. Nel frattempo, nel codice dell’app è spuntata una novità basata su Gemini che potrebbe arricchire l’intero pacchetto.

Benessere digitale, ecco quando verrà rimossa Guarda avanti

Per capire di cosa si tratta bisogna tornare al 2021. In quell’anno Google aveva aggiunto a Benessere digitale una funzione pensata per chi cammina con lo smartphone sbloccato e gli occhi incollati al display, senza badare a quello che succede intorno. L’idea era semplice ma utile: avvisare l’utente in tempo per evitargli di sbattere contro un palo, attraversare con il semaforo rosso o ritrovarsi nel mezzo del traffico senza nemmeno accorgersene.

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Qualche settimana fa Guarda avanti era finita sotto i riflettori perché alcune righe di codice, nascoste nell’ultima beta disponibile in quel momento, lasciavano intuire un suo imminente pensionamento. Con la nuova versione 1.49.99 beta dell’app il quadro si fa decisamente più nitido. All’interno è infatti presente il banner che Google mostrerà agli utenti per comunicare l’addio alla funzione e suggerire di provare gli altri strumenti della suite.

Il messaggio è piuttosto chiaro e spiega che la funzione smetterà di funzionare nel 2027, invitando a esplorare le altre opzioni di Benessere digitale pensate per vivere il momento presente e mantenere un rapporto equilibrato con il telefono. Oltre a fissare l’anno della dismissione, questa formulazione fa pensare che a Mountain View non ci sia alcuna intenzione di rimpiazzare Guarda avanti con qualcosa di nuovo. Con ogni probabilità la scelta dipende dallo scarso utilizzo che gli utenti ne hanno fatto in questi anni.

In arrivo una chat con Gemini dedicata alle impostazioni

Se da un lato qualcosa se ne va, dall’altro qualcosa sembra pronto ad arrivare. La stessa build dell’app contiene infatti alcune stringhe che fanno riferimento alla possibilità di chattare con Gemini sulle impostazioni della suite. Lo scopo, a giudicare dai testi individuati, è quello di esplorare le varie opzioni insieme all’assistente e capire come configurarle nel modo più adatto alle esigenze di ciascun utente.

Alcuni aspetti però non sono ancora definiti. Non è chiaro, per esempio, se questa novità finirà per integrarsi in una funzione già esistente come Punto di controllo (Pause Point) oppure se prenderà la forma di uno strumento del tutto inedito. Allo stesso modo non si sa ancora se sarà disponibile per tutti gli utenti oppure soltanto per una parte di essi.

Come aggiornare l’app o entrare nel programma beta

Benessere digitale è un’app preinstallata sui dispositivi Pixel e su numerosi altri smartphone Android. Per portarla all’ultima versione disponibile basta aprire la sua pagina sul Google Play Store e fare tap su “Aggiorna”, nel caso in cui sia presente un aggiornamento.

Chi invece ha voglia di mettere le mani sulle novità prima del rilascio ufficiale può iscriversi al programma beta dell’applicazione, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata, e scaricare Benessere Digitale Beta sul proprio dispositivo Android.

Fonte: TecnoAndroid