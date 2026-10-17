Genoma più piccolo mai scoperto: lo custodisce un microbo marino

Un minuscolo microbo marino potrebbe custodire il genoma più piccolo mai scoperto, e la sua storia comincia in un modo che ha poco di spettacolare. Per un certo periodo alcuni scienziati hanno continuato a imbattersi nella stessa sequenza di DNA misteriosa, che ricompariva nei loro campioni con una regolarità quasi ostinata. Solo in un secondo momento è emerso a chi appartenesse quel frammento genetico. Si tratta di un organismo che vive in mare e che possiede il corredo genetico più ridotto finora documentato. Una scoperta che potrebbe aiutare a capire quanto poco materiale genetico serva davvero a una cellula per restare in vita.

Genoma più piccolo mai scoperto: il DNA che continuava a ricomparire nei campioni

Nella ricerca capita spesso che un dato insolito venga messo da parte come un’anomalia o un errore. Qui invece la ripetizione ha fatto la differenza. Quando la stessa traccia genetica salta fuori più e più volte, ignorarla diventa difficile. A un certo punto la domanda cambia. Non ci si chiede più se quel segnale sia reale, ci si chiede da dove arrivi. Il percorso ha portato i ricercatori fino a un organismo marino minuscolo, rimasto per molto tempo ai margini delle osservazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’aspetto più curioso riguarda proprio il punto di partenza. Gli studiosi non hanno scovato il microrganismo e poi analizzato il suo patrimonio genetico. È successo il contrario. Prima è arrivato il DNA, anonimo e senza un proprietario riconoscibile, e solo dopo si è risaliti all’essere vivente che lo conteneva. Una sorta di indagine al rovescio, in cui l’indizio si è presentato molto prima del protagonista.

Il genoma più piccolo mai scoperto e la soglia minima della vita

Per capire l’interesse attorno a questo microrganismo conviene partire da un concetto semplice. Il genoma è l’insieme delle istruzioni genetiche di un essere vivente, una specie di manuale che contiene le indicazioni per costruirsi, funzionare e riprodursi. Più il manuale è sottile, meno istruzioni ha a disposizione l’organismo. Ecco perché un genoma ridotto all’osso come quello appena identificato attira tanta attenzione.

Questo piccolo abitante del mare potrebbe mostrare fino a che punto si possa sfoltire il patrimonio genetico senza compromettere la sopravvivenza di una cellula. Detto in parole semplici, offre uno sguardo su quella che si potrebbe chiamare la soglia minima della vita. Quanto materiale genetico è indispensabile e quanto, invece, può essere sacrificato? Il microbo in questione sembra spingersi molto vicino a quel limite, più di qualunque altro organismo osservato fino a oggi.

Ed è qui che la scoperta diventa interessante anche per chi non frequenta laboratori o riviste scientifiche. Un genoma così compatto funziona come un esempio estremo, quasi un caso limite. Permette di ragionare su ciò che una forma di vita deve conservare a ogni costo e su ciò che può lasciare per strada.

Un primato custodito in mare

Il fatto che il protagonista di questa vicenda arrivi dall’ambiente marino non sorprende più di tanto. Gli oceani ospitano una quantità enorme di microrganismi e molti di questi restano ancora poco conosciuti o del tutto invisibili agli occhi degli studiosi. Questa volta a tradire la presenza dell’organismo è stato proprio il suo DNA, rimasto intrappolato nei campioni fino a diventare impossibile da trascurare.

Al momento questo microbo marino detiene un record preciso. Il suo corredo genetico è il più piccolo mai individuato, al punto da poter dimostrare quanto poco materiale genetico basti a una cellula per sopravvivere.

Fonte: TecnoAndroid