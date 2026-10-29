Baywatch reboot, debutto su FOX il 6 gennaio: e in Italia?

La data d’uscita del reboot di Baywatch è ufficiale e arriva con un tempismo che ha quasi il sapore dell’ironia. FOX ha fissato il debutto della nuova serie per il 6 gennaio alle 21:00 negli Stati Uniti, portando sole e spiaggia proprio nel cuore della stagione più fredda dell’anno. Per il pubblico italiano però la domanda più sentita è un’altra, ovvero quando sarà possibile vedere il ritorno di Baywatch anche da questa parte dell’oceano.

L’annuncio riguarda una delle produzioni più attese della prossima stagione televisiva americana. Il nome Baywatch è legato a una serie celebre, ambientata sulle spiagge di Los Angeles e diventata nel tempo un riferimento riconoscibile da intere generazioni di spettatori. Riportarla in vita significa fare i conti con un’eredità ingombrante e con aspettative piuttosto alte, cosa che spiega bene perché la notizia della data abbia attirato così tanta attenzione.

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Baywatch porta l’estate in pieno inverno

C’è qualcosa di curioso nella scelta di lanciare una serie così estiva all’inizio di gennaio. Il nuovo Baywatch si presenta infatti come una specie di finestra aperta sulla bella stagione, proprio quando fuori fa buio presto e le temperature scendono. Non è detto che si tratti di una strategia studiata a tavolino, ma l’effetto sul pubblico è abbastanza evidente. Un po’ di sole californiano sul divano di casa, in mezzo all’inverno, ha un suo fascino.

L’ambientazione rimane quella che ha reso famoso il titolo, cioè la spiaggia di Los Angeles. Un luogo che negli anni è diventato quasi un personaggio a sé, con le sue torrette di avvistamento, il mare aperto e quel senso di libertà che la serie originale ha sempre trasmesso. Il reboot targato FOX riparte da lì, da quello stesso scenario che il pubblico conosce bene e che probabilmente si aspetta di ritrovare.

La messa in onda su FOX e l’attesa in Italia

Negli Stati Uniti l’appuntamento è chiaro. La nuova serie televisiva andrà in onda su FOX a partire dal 6 gennaio, in prima serata, alle 21:00. Una collocazione oraria che dice parecchio sull’importanza che il network attribuisce al progetto, perché la fascia serale è da sempre quella riservata ai titoli su cui si punta di più. Per gli spettatori americani quindi il conto alla rovescia è già cominciato.

Diverso il discorso per chi segue dall’Italia. Al momento l’annuncio riguarda esclusivamente la programmazione statunitense e non è stata indicata alcuna data per la distribuzione nel nostro Paese. Nessun dettaglio nemmeno sulla piattaforma o sul canale che potrebbe eventualmente ospitare il reboot. Chi aspetta di rivedere i bagnini più famosi della televisione dovrà quindi pazientare ancora un po’, in attesa di comunicazioni ufficiali sull’arrivo della serie in Italia.

Nel frattempo il calendario americano offre già un punto fermo. Il reboot di Baywatch debutterà su FOX il 6 gennaio alle 21:00, riportando sul piccolo schermo le spiagge di Los Angeles nel pieno dell’inverno.

Fonte: TecnoAndroid