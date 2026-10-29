Flotte aziendali, ordini giù dell’8% tra fisco e alimentazioni

Il mercato delle flotte aziendali sta attraversando una fase di prudenza, e i numeri lo mostrano con una certa chiarezza. I broker del settore hanno tirato il freno sugli ordini, e la fotografia più recente arriva dall’Osservatorio AMINA, che registra ordini in calo dell’8%. Non si tratta di un crollo, ma di un rallentamento abbastanza netto da far capire che qualcosa nel meccanismo delle decisioni si è inceppato. A pesare sono soprattutto due fattori che chiunque gestisca un parco auto conosce bene: il fisco e le alimentazioni.

Il dato in sé dice molto, ma diventa ancora più interessante se letto insieme alle altre indicazioni emerse dall’analisi. Le aziende non hanno smesso di aver bisogno di veicoli, questo è evidente. Quello che è cambiato è il modo in cui arrivano alla firma. Più tempo per valutare, più dubbi da sciogliere, più variabili da mettere in fila prima di impegnarsi. E chi fa da intermediario tra imprese e società di noleggio si ritrova inevitabilmente a fare i conti con questa esitazione.

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Contratti più lunghi e decisioni più lente

Uno degli elementi che saltano all’occhio riguarda la durata degli accordi. L’Osservatorio segnala infatti contratti fino a 60 mesi, cioè cinque anni pieni di impegno per chi sceglie la formula del noleggio a lungo termine. È un orizzonte temporale lungo, soprattutto per un settore che negli ultimi anni ha vissuto cambiamenti continui, e allungare la durata significa anche spalmare i costi su un periodo più ampio.

C’è però un rovescio della medaglia piuttosto evidente. Un contratto che dura cinque anni obbliga a scelte ponderate fin dall’inizio, perché tornare indietro non è semplice. Una decisione presa oggi deve reggere anche domani e dopodomani. Ed è proprio qui che entrano in gioco i fattori di incertezza che stanno rallentando gli ordini delle flotte aziendali, con le imprese che preferiscono aspettare piuttosto che sbagliare mossa su un arco di tempo così esteso.

Fisco e alimentazioni, il nodo delle scelte

Il vero punto critico, stando ai dati raccolti, sta nella complessità delle valutazioni. Le scelte risultano complicate sia dal fisco sia dalla questione delle alimentazioni, due aspetti che si intrecciano e che rendono il quadro tutt’altro che lineare per chi deve decidere quale veicolo inserire in flotta.

Sul fronte fiscale, ogni modifica alle regole si riflette direttamente sui conti delle aziende e sul trattamento delle auto assegnate ai dipendenti. Basta poco per cambiare la convenienza di un modello rispetto a un altro, e questo spinge i responsabili delle flotte a muoversi con estrema cautela. Sul fronte delle motorizzazioni, invece, il ventaglio di opzioni si è allargato parecchio, tra soluzioni tradizionali, ibride ed elettriche. Più possibilità vuol dire anche più confronti da fare, più calcoli e, spesso, più dubbi.

Mettendo insieme i due elementi si capisce meglio perché i broker stiano procedendo con il freno a mano tirato. Quando le variabili fiscali e tecnologiche si sommano a un impegno che può arrivare fino a cinque anni, la tentazione di rimandare la decisione cresce. Il risultato è quello fotografato dall’Osservatorio AMINA, con un calo dell’8% negli ordini delle flotte aziendali e un mercato del noleggio che procede con passo più misurato rispetto al passato.

Fonte: TecnoAndroid