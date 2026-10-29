Lucertola nell’ambra: la coda staccata 100 milioni di anni fa

Una coda di lucertola rimasta intrappolata nell’ambra fossile circa 100 milioni di anni fa rappresenta oggi la più antica testimonianza diretta di un comportamento che molti conoscono. Si tratta della capacità di questi rettili di staccarsi la coda quando si sentono minacciati. Non è un’appendice persa per caso o finita lì per un incidente qualunque. È una coda abbandonata, quella che il rettile ha lasciato dietro di sé per salvarsi, e che la resina ha custodito per un tempo difficile perfino da immaginare.

Il dettaglio non è di poco conto. Che le lucertole abbiano sviluppato questa strategia di difesa in un passato molto remoto era un’idea già consolidata, ma una cosa è ricostruire un’abitudine evolutiva per via indiretta e tutt’altra è avere davanti agli occhi la prova concreta. Con questo reperto in ambra il quadro cambia, perché il gesto stesso di sacrificare una parte del corpo trova finalmente un riscontro materiale. È quindi il primo esempio diretto mai documentato.

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Un meccanismo di difesa antichissimo

La logica dietro al distacco della coda è semplice quanto efficace. Davanti a un pericolo, la lucertola rinuncia a un pezzo di sé pur di conservare tutto il resto. È un compromesso brutale ma vantaggioso, e proprio per questo è arrivato fino ai giorni nostri. Questa forma di autodifesa, insomma, ha origini lontanissime nel tempo, e il ritrovamento lo conferma in modo tangibile.

Colpisce soprattutto l’idea che un comportamento così familiare, osservabile ancora oggi in tanti giardini e muretti di campagna, fosse già presente quando il paesaggio del pianeta era profondamente diverso. Le lucertole antiche avevano già imparato a cavarsela così, lasciando agli aggressori soltanto un frammento del proprio corpo. La coda conservata nella resina fossilizzata è, in un certo senso, l’istantanea di uno di quei momenti di fuga.

Perché l’ambra è così preziosa per la ricerca

A rendere possibile tutto questo è stata l’ambra, cioè resina fossilizzata. Ciò che vi rimane imprigionato può arrivare intatto attraverso decine di milioni di anni, offrendo una finestra rara su organismi e comportamenti che altrimenti sarebbero svaniti senza lasciare traccia. Nel caso di questa coda, la resina ha fatto esattamente il suo lavoro e ha trattenuto un frammento di vita che, senza di lei, sarebbe andato perduto.

Il valore della scoperta sta proprio qui. Non si parla di una lucertola intera, ma della parte che l’animale ha scelto di lasciare indietro. Un elemento apparentemente marginale diventa così la chiave per datare con maggiore concretezza un’abilità evolutiva. La coda fossile datata a circa 100 milioni di anni fa costituisce, allo stato attuale, il più antico esempio diretto conosciuto di questo comportamento difensivo nelle lucertole.

Fonte: TecnoAndroid