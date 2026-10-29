Xbox Game Pass arriva nella bolletta T-Mobile con il piano T-Mix

Negli Stati Uniti l’abbonamento a Xbox Game Pass finisce ora anche dentro un’offerta di telefonia mobile. È stata T-Mobile ad annunciare un nuovo piano telefonico che comprende il servizio di Microsoft, proposto in diverse fasce con prezzi differenti. L’idea in sé non ha nulla di rivoluzionario, eppure si tratta di un caso abbastanza inedito, perché porta il catalogo videoludico della casa di Redmond direttamente nella bolletta del cellulare.

Qualcosa di simile si era probabilmente già visto con i provider internet per la connessione di casa, dove i pacchetti con servizi aggiunti sono una formula collaudata. Questa volta però il collegamento riguarda piani telefonici legati in modo più classico al mondo mobile, ed è proprio questo a rendere la proposta curiosa. L’iniziativa vale per ora soltanto per il mercato nordamericano, dove l’operatore ha lanciato un piano dal nome T-Mix che offre varie possibilità di sottoscrizione con Game Pass integrato.

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Come funziona T-Mix e quanto costa

L’offerta T-Mix partirà a novembre e prevede due livelli diversi dell’abbonamento Microsoft, cioè Game Pass Ultimate oppure Game Pass Premium. A questi si affiancano tre fasce di prezzo per il piano vero e proprio, ognuna con un numero crescente di servizi extra da scegliere liberamente.

Il piano base costa EUR 49, circa 47 euro, e permette di aggiungere un solo servizio, tra i quali figura appunto Game Pass. Salendo di livello si trova T-Mix More a EUR 67, più o meno 64 euro, che include due servizi aggiuntivi. In cima c’è T-Mix Loaded a EUR 85, intorno agli 81 euro, con tre servizi compresi nel prezzo.

La scelta degli extra non si ferma ai videogiochi. Accanto a Game Pass compaiono infatti Apple TV, Netflix, Hulu, YouTube Premium, Google Gemini, ESPN Unlimited e altre opzioni ancora. La logica è quella del pacchetto componibile, in cui ciascun cliente decide quali abbonamenti mettere insieme in base ai propri gusti, e il servizio di Microsoft diventa così una delle tante voci disponibili accanto a streaming video, sport e intelligenza artificiale.

Un modello che potrebbe arrivare anche in Italia

Per chi vive in Italia la novità non ha effetti diretti, almeno per adesso. Merita comunque attenzione perché non si può escludere che in futuro un’offerta del genere venga proposta anche sul mercato italiano, soprattutto alla luce dei cambiamenti che sembrano in arrivo proprio per Game Pass.

Secondo alcune indiscrezioni recenti, la nuova CEO Asha Sharma avrebbe intenzione di rimodulare il servizio per renderlo più personalizzabile. Le strade ipotizzate sono diverse, dalla creazione di ulteriori fasce di abbonamento a un margine di scelta più ampio sulle caratteristiche da includere, con ogni probabilità accompagnate da prezzi differenziati. Un’impostazione di questo tipo si sposerebbe bene con formule come quella di T-Mobile, dove l’abbonamento diventa un tassello da combinare con altri servizi.

Nel frattempo Microsoft ha già annunciato i prezzi per accedere a Xbox Cloud Gaming senza passare da Game Pass, un altro segnale di come l’offerta legata al marchio Xbox si stia articolando in modo sempre più flessibile.

Fonte: TecnoAndroid