Samsung Galaxy S24 Ultra: sta arrivando la One UI 8.5

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Samsung continua a lavorare a ritmo sostenuto su One UI 8.5, la nuova versione della sua interfaccia proprietaria che debutterà ufficialmente nel 2026 insieme ai futuri Samsung Galaxy S26. Come da tradizione, il produttore coreano ha iniziato a testare il firmware sui dispositivi di fascia alta già in circolazione, e nelle ultime ore è arrivata la conferma che anche Galaxy S24 Ultra è entrato nella fase iniziale di sviluppo. La notizia arriva dal noto leaker Tarun Vats, che su X ha segnalato il caricamento della prima build interna dedicata alla serie S24, identificata attraverso una sigla firmware inedita che mostra come i lavori sulle nuove funzionalità siano già avviati.

One UI 8.5 in test anche sulla serie Galaxy S24

Secondo quanto condiviso dal leaker, nei server Samsung è stata caricata la prima versione di test di One UI 8.5 destinata alla gamma Galaxy S24, con il seguente firmware: S928BXXU4DYL5 / S928BOXM4DYL5 / S928BXXU4DYL5. La presenza di questa build conferma che Samsung sta procedendo con i soliti tempi: come accade a ogni generazione, il modello Ultra riceve la priorità nei test preliminari, poiché rappresenta il dispositivo più completo e potente su cui verificare le nuove funzioni dell’interfaccia. L’avvistamento non indica un rollout imminente, ma mostra chiaramente che One UI 8.5 è già in fase di ottimizzazione e debugging.

Cosa porterà One UI 8.5

In rete è già circolato il primo changelog ufficiale della nuova versione, confermando che One UI 8.5 seguirà l’approccio incrementale visto nelle ultime release: nessuna rivoluzione estetica, ma una lunga serie di miglioramenti mirati. Le principali aree di intervento includono:

Galaxy AI, con strumenti più avanzati per scrittura, assistenza e traduzioni

Bixby, che riceverà funzioni aggiuntive e comportamento più contestuale

connettività, con ottimizzazioni lato Wi-Fi e reti mobili

sicurezza e privacy, con nuove protezioni a livello di sistema

gestione risorse e autonomia, per ridurre consumi e migliorare fluidità

accessibilità, con funzioni dedicate a utenti con esigenze specifiche

Si tratta di affinamenti che consolidano un percorso evolutivo iniziato da anni e che Samsung sembra voler mantenere senza strappi. Anche se molte delle novità previste per la futura serie Galaxy S25 dovrebbero arrivare anche sui Galaxy S24, resta da capire se Samsung deciderà di attivare un programma beta per questa generazione. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali.