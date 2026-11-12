Sabrina Pasterski e l’universo come ologramma: cosa propone la sua teoria?

Il nome di Sabrina Pasterski compare sempre più spesso quando si discute di chi potrebbe cambiare il modo di guardare l’universo. Fisica teorica del Perimeter Institute, guida un filone di ricerca chiamato olografia celeste, un approccio che punta a mettere d’accordo due colonne portanti della scienza moderna che finora non sono mai riuscite a convivere davvero sotto lo stesso tetto, cioè la gravità e la meccanica quantistica. Un obiettivo enorme, e infatti attorno al suo lavoro si sono accesi entusiasmi ma anche parecchi dubbi.

Per capire perché se ne parli tanto conviene partire dall’idea di fondo. Secondo questa linea di pensiero la realtà in tre dimensioni che sperimentiamo ogni giorno sarebbe una sorta di proiezione, qualcosa di molto simile a un ologramma. In parole semplici ciò che appare pieno, profondo e tangibile potrebbe nascere da una descrizione più essenziale, codificata altrove e poi restituita sotto forma di spazio tridimensionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa propone l’olografia celeste

L’olografia celeste non nasce per stupire con immagini suggestive. Il punto centrale è un altro e riguarda il tentativo di costruire un ponte tra la fisica che descrive le cose molto grandi, dominata dalla gravità, e quella che regola il mondo dell’infinitamente piccolo, governato dalle leggi della meccanica quantistica. Due teorie che funzionano benissimo ciascuna nel proprio campo ma che, messe una accanto all’altra, smettono di parlarsi.

Il lavoro coordinato da Sabrina Pasterski al Perimeter Institute prova proprio a ripensare il quadro generale partendo dall’ipotesi olografica. Se il nostro mondo tridimensionale fosse davvero una proiezione, allora studiarne la “sorgente” potrebbe offrire un linguaggio comune capace di tenere insieme entrambe le descrizioni della natura. È questo il motivo per cui la ricerca viene raccontata come un tentativo di riscrivere, ancora una volta, le regole della fisica.

Il paragone con Einstein e Hawking

Davanti a una prospettiva del genere una parte dei media non ha resistito alla tentazione di accostare la ricercatrice ai nomi più celebri della fisica teorica. C’è chi l’ha paragonata ad Einstein e chi ha tirato in ballo Hawking, due figure che nell’immaginario collettivo rappresentano il massimo livello della disciplina. Il titolo di possibile erede di Einstein, in particolare, è rimbalzato con una certa insistenza.

Accostamenti di questo tipo hanno un effetto immediato sul pubblico perché rendono comprensibile la portata di una ricerca altrimenti molto astratta. Allo stesso tempo però rischiano di trasformare un programma scientifico ancora in corso in una sorta di consacrazione anticipata, cosa che nel mondo accademico viene guardata con una certa diffidenza.

La prudenza della comunità scientifica

Ed è proprio qui che la storia si fa meno trionfale. Molti esperti di fisica teorica invitano alla cautela quando si parla della teoria portata avanti da Sabrina Pasterski. Non si tratta di una bocciatura dell’idea, piuttosto di un richiamo alla misura: l’olografia celeste resta un’ipotesi di lavoro e i nodi da sciogliere sono ancora diversi.

Unire gravità e meccanica quantistica è una delle sfide più complicate dell’intera scienza contemporanea e qualsiasi proposta in questa direzione deve superare verifiche lunghe e severe prima di essere considerata solida. Per questo, accanto all’interesse suscitato dal lavoro svolto al Perimeter Institute, una fetta consistente della comunità scientifica preferisce tenere i piedi per terra e frenare i paragoni con Einstein e Hawking, ricordando che le questioni aperte attorno alla teoria non mancano.

Fonte: TecnoAndroid