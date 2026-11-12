General Motors brevetta la partenza automatica al semaforo verde

General Motors sembra voler offrire a chi guida le sue auto ogni vantaggio possibile sulla pista di accelerazione. Un nuovo brevetto della casa americana descrive infatti un sistema capace di far scattare la vettura in modo automatico nel preciso momento in cui il semaforo diventa verde. Il pilota non dovrà più cronometrare a occhio il celebre albero di Natale, cioè la colonna di luci che scandisce la partenza nelle gare di drag racing. Se tutto funzionerà come descritto, i possessori di una Chevrolet potrebbero non dover mai più spiegare ai rivali con la Ford che la sconfitta è arrivata per colpa di uno spunto troppo lento.

La domanda di brevetto risale a gennaio 2025 ed è stata accolta nei primi giorni di novembre 2026. Il funzionamento parte dalle telecamere frontali, incaricate di riconoscere le luci della pista. Appena il sistema individua la sequenza di rosso, arancione e verde, invita chi è al volante ad attivare il launch control.

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Come funziona il sistema di partenza automatica di GM

L’attivazione segue la procedura classica, comune a quasi tutte le auto dotate di questa funzione. Si preme a fondo il pedale del freno e poi si schiaccia l’acceleratore fino in fondo. A quel punto subentra l’elettronica di bordo. Di norma il guidatore deve tenere entrambi i pedali premuti e staccare il piede dal freno nell’attimo esatto in cui compare il verde. La soluzione di General Motors invece si occupa di tutto da sola. Accumula coppia nel motore mentre mantiene i freni bloccati nella loro posizione.

Il cuore dell’idea è un software piuttosto raffinato, in grado di leggere rapidamente la sequenza delle luci gialle e di rilasciare la pressione sui freni non appena si accende il verde. C’è poi un dettaglio interessante. Il brevetto prevede il riconoscimento automatico di diversi tipi di semafori da gara, che accendono le luci con intervalli differenti. In questo modo la partenza dovrebbe risultare sempre ottimale, a prescindere dal tracciato e dal Paese in cui si corre. Non è ancora chiaro, però, in quale momento il conducente dovrà tornare ad agire sull’acceleratore, né se l’auto sarà in grado di tenerlo premuto per l’intero quarto di miglio.

Un vantaggio che divide gli appassionati di accelerazione

Le case automobilistiche registrano con regolarità brevetti su sistemi e tecnologie curiose. Alcuni arrivano davvero sul mercato, altri restano sulla carta perché troppo fantasiosi. La proposta di GM appare piuttosto realizzabile e potrebbe incontrare il favore di molti amanti delle auto sportive. Sul fronte opposto ci sono i puristi della drag race, che difficilmente saranno entusiasti all’idea di cedere il controllo della propria vettura all’elettronica di bordo.

C’è anche una questione di correttezza sportiva. Sfidare un’auto equipaggiata con un dispositivo del genere contro una guidata interamente dal pilota non sarebbe una gara alla pari. Ridurre al minimo i tempi di reazione e scattare al momento giusto richiede parecchia esperienza. Uno dei segreti per una partenza perfetta, infatti, non consiste nell’aspettare il verde. I piloti più navigati anticipano le luci ambra e spesso partono quando si accende l’ultima. Nel tempo che serve agli occhi per registrarla e ai piedi per lasciare il freno e affondare sull’acceleratore, il verde è già comparso. C’è chi sostiene che i moderni sistemi di launch control siano già una forma di imbroglio, e il dispositivo ancora più evoluto di General Motors porta questo dibattito a un livello successivo.

Fonte: TecnoAndroid