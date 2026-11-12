TSMC investe in OpenAI e Anthropic: perché riguarda anche Apple

Con un investimento complessivo che può arrivare a circa 860 milioni di euro, TSMC, il colosso taiwanese che fabbrica i chip progettati da Apple, ha deciso di puntare su due dei protagonisti assoluti dell’intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera il 10 novembre a un’iniezione di capitale fino a circa 430 milioni di euro in OpenAI e fino ad altrettanti in Anthropic. Una mossa che a prima vista sembra lontana dal mondo di iPhone e Mac ma che in realtà tocca da vicino anche Cupertino.

Nella stessa seduta è stata approvata anche un’altra operazione. Il gruppo potrà destinare fino a circa 430 milioni di euro alla nascita di una nuova società dedicata agli investimenti strategici nell’industria dei semiconduttori e in tutto l’ecosistema che le ruota attorno.

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Come entrerà TSMC nel capitale di OpenAI e Anthropic

Le due partecipazioni non seguono lo stesso schema. Nel caso di Anthropic, TSMC comprerà azioni ordinarie al prezzo fissato per l’offerta pubblica iniziale. Il comunicato fa quindi riferimento alla futura quotazione in borsa della società, senza però indicare quando avverrà. Con OpenAI la strada è diversa perché si parla di azioni privilegiate, sempre entro il limite di circa 430 milioni di euro.

Si tratta di somme rilevanti, ma vanno guardate nella giusta proporzione. Durante la medesima riunione il consiglio ha infatti autorizzato stanziamenti per circa 35 miliardi di euro destinati alla nuova capacità produttiva avanzata, al confezionamento dei chip, alla costruzione di stabilimenti e alla ricerca per il 2027. Sul fronte dei conti il produttore taiwanese ha comunicato per il terzo trimestre del 2026 ricavi consolidati pari a 1.494 miliardi di dollari taiwanesi e un utile netto di 763 miliardi. Accanto a questi numeri la scommessa sull’AI, per quanto significativa, occupa uno spazio tutto sommato contenuto rispetto alle risorse complessive del gruppo.

Perché la notizia interessa anche Apple

TSMC è il partner che trasforma in silicio i processori personalizzati di Apple, e le sue linee produttive più avanzate rappresentano una risorsa sempre più contesa. Sia OpenAI sia Anthropic stanno lavorando a chip propri. Con questi investimenti il fornitore taiwanese rafforza quindi i rapporti con realtà che sfidano la Mela non soltanto sul terreno dell’intelligenza artificiale ma anche nella corsa ad accaparrarsi gli impianti di punta.

La questione non nasce adesso. La domanda spinta dall’AI ha già modificato gli equilibri tra Apple e il suo fornitore storico, che per anni le aveva sempre garantito la precedenza sui processi produttivi più recenti. Un trattamento di favore che la crescita del settore ha già rimesso in discussione.

C’è poi la partita dei dispositivi. OpenAI starebbe sviluppando un hardware pensato per competere direttamente con i prodotti della casa di Cupertino, un progetto di cui si discute ormai da parecchio tempo e attorno al quale si sono accumulate diverse indiscrezioni.

Per chi utilizza iPhone, iPad e Mac non cambia nulla nell’immediato. L’aspetto da non sottovalutare è un altro. L’azienda da cui dipendono tutti i chip di Apple diventa anche azionista di due società che contendono alla Mela sia la capacità produttiva sia il primato nell’AI, proprio mentre le fabbriche più avanzate sono sempre più richieste.

Fonte: TecnoAndroid