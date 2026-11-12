Artico, arsenico e piombo nel ghiaccio portano al Montana

Nel ghiaccio dell’Artico è rimasta impressa una traccia lontana e piuttosto inquietante. Le carote di ghiaccio artiche conservano infatti i segni di metalli pesanti come arsenico e piombo, sostanze note per la loro capacità di danneggiare la salute umana. L’aspetto più sorprendente riguarda però la provenienza di questi contaminanti, che non nascono nelle regioni polari ma porterebbero dritti alle storiche attività minerarie e alle fonderie del Montana, negli Stati Uniti. Un collegamento che a prima vista sembra quasi improbabile e che invece emerge proprio dall’analisi di quei cilindri di ghiaccio estratti nel profondo Nord.

Per capire la portata della scoperta conviene partire da un dettaglio semplice. Il ghiaccio polare non è soltanto acqua congelata ma funziona come una sorta di archivio naturale, capace di trattenere nel tempo ciò che si trova nell’aria e che finisce intrappolato nella neve. Ed è proprio grazie a questa memoria che i ricercatori hanno potuto risalire alla presenza di sostanze tossiche e collegarla a un’area geografica precisa.

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Arsenico e piombo intrappolati nel ghiaccio dell’Artico

Le carote di ghiaccio sono campioni cilindrici prelevati in profondità e permettono di osservare strato dopo strato cosa si è depositato sulla superficie nel corso degli anni. Dentro questi campioni gli studiosi hanno individuato tracce di arsenico, di piombo e di altri metalli pesanti. Non si tratta di elementi innocui. Sono sostanze che, come ricorda la fonte stessa, possono avere effetti dannosi sull’organismo umano, ed è per questo che la loro presenza in un ambiente apparentemente incontaminato come quello artico attira parecchia attenzione.

Il punto centrale però non è solo la presenza dei contaminanti. Conta soprattutto la possibilità di tracciarne l’origine. Il ghiaccio, in pratica, ha registrato un’impronta che rimanda a un luogo ben preciso e a un periodo legato all’industria estrattiva del passato. Un dettaglio che trasforma questi blocchi gelati in testimoni silenziosi di quanto accadeva a migliaia di chilometri di distanza.

Il legame con le miniere e le fonderie del Montana

La pista porta al Montana, uno Stato americano che nella sua storia ha conosciuto un’intensa attività di estrazione mineraria e di lavorazione dei metalli. Secondo quanto emerso dall’analisi delle carote, i metalli pesanti trovati nel ghiaccio artico sarebbero riconducibili proprio a queste operazioni storiche, sia all’estrazione dei minerali sia ai processi di fusione svolti nelle fonderie della zona.

Il fatto che sostanze legate a impianti situati negli Stati Uniti siano finite nei ghiacci del Nord racconta molto sulla capacità dell’inquinamento industriale di spostarsi ben oltre il punto in cui viene prodotto. Le attività minerarie non lasciano quindi segni soltanto nei territori dove si svolgono ma possono raggiungere aree remote e restare lì, conservate nel freddo, per lunghissimo tempo.

Le carote di ghiaccio artiche diventano così uno strumento prezioso per ricostruire la storia della contaminazione da metalli pesanti e per collegarla alle sue fonti. Nel caso specifico i dati raccolti indicano con chiarezza un rapporto tra arsenico, piombo e altri metalli presenti nel ghiaccio e le storiche attività di estrazione e fusione condotte nel Montana.

Fonte: TecnoAndroid