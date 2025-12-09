Audi prepara il restyling della Q4 e-tron: primi avvistamenti su strada

Il 2026 sarà un anno ricco di novità per Audi e tra i modelli più attesi c’è il restyling della Q4 e-tron, già avvistata in fase di test sia nella variante tradizionale sia nella versione Sportback. Le immagini circolate negli ultimi giorni mostrano vetture coperte da un camuffamento leggero, sufficiente però a evidenziare le zone in cui il marchio tedesco sta intervenendo per aggiornare il design del SUV elettrico.

Si nota in particolare un lavoro sulla parte frontale, dove i fari sembrano adottare uno schema più vicino alla nuova generazione di modelli della casa, con un’impostazione che richiama l’ Audi Q3. Sono presenti anche ritocchi ai paraurti e una revisione dei gruppi ottici posteriori, che dovrebbero integrare una grafica rinnovata. Le portiere inferiori, leggermente ridisegnate, fanno pensare all’intenzione di conferire alla vettura un’impronta più dinamica senza alterarne le proporzioni complessive.

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Per la Q4 Sportback, invece, gli interventi estetici appaiono più contenuti, segno che Audi sembra voler preservare l’impostazione aerodinamica della coupé senza introdurre troppi stravolgimenti prematuri. Ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi mesi.

Audi Q4 e-tron: cosa aspettarsi dal nuovo modello

Oltre alle modifiche esterne, le foto spia offrono un primo sguardo anche all’interno, che dovrebbe seguire lo stile introdotto sulla nuova Audi A5. Il cruscotto sembra infatti ospitare un unico pannello che integra il display della strumentazione digitale e quello dell’intrattenimento, una scelta che punta a creare un ambiente più moderno e pulito. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle dotazioni, ma è plausibile che Audi introduca materiali e soluzioni tecnologiche aggiornate, in linea con l’evoluzione della gamma elettrica.

Sul fronte dei motori, le prime indiscrezioni suggeriscono un incremento della potenza e un miglioramento dell’autonomia, due aspetti fondamentali per mantenere competitiva la Q4 e-tron in un mercato sempre più affollato. Un upgrade nella gestione energetica potrebbe rendere il SUV ancora più adatto ai lunghi viaggi, ampliando il suo pubblico di riferimento. Per ora Audi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle tempistiche del debutto, ma il fatto che i prototipi circolino già lascia intuire che la presentazione non sia lontana.